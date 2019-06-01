Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему некоторые люди предпочитают роботов 

Умная 5 часов назад
Фото: Умная
Если разделить людей по сексуальным предпочтениям, то в большинстве окажутся гетеросексуалы — то есть те, кто предпочитает людей противоположного пола. Казалось бы, меньше всего технологии влияют на то, каких сексуальных партнеров мы предпочитаем — но в ближайшее время это может измениться.
Эксперты из Университета Манитобы в канадском Виннипеге утверждают, что количество цифросексуалов вырастет в ближайшие годы. Кто такие цифросексуалы? Это калька английского слова digisexuals, обозначающего людей, которые выбирают для секса только роботов. И их становится все больше.
Опубликованное в Journal of Sexual and Relationship исследование пытается объяснить причины такого выбора. «Можно с уверенностью сказать, что наступила эпоха виртуального виртуального секса», — пишет доктор Нил Маккартур, директор центра профессиональной и прикладной этики университета.
«Многие люди осознают, что их опыт взаимодействия с технологией становится неотъемлемой частью их сексуальной идентичности. Другие, как и раньше, будут предпочитать сексуальное взаимодействие с людьми»

Почему люди выбирают роботов?

Секс-роботы предлагают людям возможность исполнения любых фантазий. Даже сейчас, учитывая несовершенство технологии, инженеры из нескольких стран производят вполне реалистичные модели.
Пока что они ощутимо дорогие: движущиеся и говорящие модели стоят порядка 20 000, но со временем технология станет дешевле.
Модель под названием Android Love Doll знает 50 сексуальных позиций, а кукла Harmony от Abyss Creations синхронизируется с приложением, которое учится в процессе общения с пользователем.
В течение следующих десяти лет американская фирма надеется выпустить на рынок ходячую версию своей куклы.
Есть и более сомнительные модели — в первую очередь, с моральной стороны вопроса. Например, примерно за 10 тысяч долларов можно приобрести робота Frigid Farrah — или «Фригидная Фарра», которая позволяет мужчинам имитировать изнасилование.
Роботы будут адаптированы для удовлетворения желаний людей и будут делать то, что обычные партнеры не могут или не будут делать. Поэтому значительное число людей, скорее всего, предпочтет использовать робота, а не знакомиться с реальным человеком.
Умная: последние новости
Чем «мужская» ложь отличается от «женской» Почему после свадьбы девушки начинают вести себя иначе Чем гранат опасен для здоровья
Женский форум1
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Купальники, в которых вы будете звездой пляжа
Секреты красоты Мэрилин Монро, актуальные и сегодня
Фитнес онлайн — за или против
Какое первое впечатление производят знаки зодиака1
Переделанные: звезды, обожающие пластику10
Видео
00:33
Хилькевич устроила танцы у шеста
Звёзды
00:31
Билан не может справиться с ночными кошмарами
Звёзды
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
04:47
В США спасли новорожденного размером с яблоко
Дети
15:54
Россиянка зарабатывает сотни тысяч на борще
Еда
03:59
Бывают ли полезные конфеты
Еда
08:37
Кем стали девушки из «Лицея»
Звёзды
10:10
В Росконтроле навали худшее «птичье молоко»
Еда
04:43
Из чего делают популярный магазинный соус
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение