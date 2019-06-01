Почему некоторые люди предпочитают роботов

Если разделить людей по сексуальным предпочтениям, то в большинстве окажутся гетеросексуалы — то есть те, кто предпочитает людей противоположного пола. Казалось бы, меньше всего технологии влияют на то, каких сексуальных партнеров мы предпочитаем — но в ближайшее время это может измениться.

Эксперты из Университета Манитобы в канадском Виннипеге утверждают, что количество цифросексуалов вырастет в ближайшие годы. Кто такие цифросексуалы? Это калька английского слова digisexuals, обозначающего людей, которые выбирают для секса только роботов. И их становится все больше.

Опубликованное в Journal of Sexual and Relationship исследование пытается объяснить причины такого выбора. «Можно с уверенностью сказать, что наступила эпоха виртуального виртуального секса», — пишет доктор Нил Маккартур, директор центра профессиональной и прикладной этики университета.

«Многие люди осознают, что их опыт взаимодействия с технологией становится неотъемлемой частью их сексуальной идентичности. Другие, как и раньше, будут предпочитать сексуальное взаимодействие с людьми»

Почему люди выбирают роботов?

Секс-роботы предлагают людям возможность исполнения любых фантазий. Даже сейчас, учитывая несовершенство технологии, инженеры из нескольких стран производят вполне реалистичные модели.

Пока что они ощутимо дорогие: движущиеся и говорящие модели стоят порядка 20 000, но со временем технология станет дешевле.

Модель под названием Android Love Doll знает 50 сексуальных позиций, а кукла Harmony от Abyss Creations синхронизируется с приложением, которое учится в процессе общения с пользователем.

В течение следующих десяти лет американская фирма надеется выпустить на рынок ходячую версию своей куклы.

Есть и более сомнительные модели — в первую очередь, с моральной стороны вопроса. Например, примерно за 10 тысяч долларов можно приобрести робота Frigid Farrah — или «Фригидная Фарра», которая позволяет мужчинам имитировать изнасилование.

Роботы будут адаптированы для удовлетворения желаний людей и будут делать то, что обычные партнеры не могут или не будут делать. Поэтому значительное число людей, скорее всего, предпочтет использовать робота, а не знакомиться с реальным человеком.