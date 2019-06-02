7 вещей в отношениях, о которых не стоит рассказывать никому. Даже лучшему другу

Отношения с партнёром могут быть сложными, но не обо всём можно рассказывать друзьям и семье. Эти семь аспектов должны остаться между вами двумя. Тогда вы, ваши друзья, семья и партнёр будете в гармонии.

1. Ссоры

Ссора нужна паре для того, чтобы решить проблему. Партнёры ведут дискуссию, иногда на повышенных тонах, но в конце концов приходят к примирению. Когда вы рассказываете о ссоре подруге или маме, они учитывают факт неприятного разговора. И хотя ваши отношения стали лучше после него, семья запомнит вашего партнёра как человека, который кричит на их сына/дочь/сестру и т. д.

2. Ошибки, которые вы простили или собираетесь простить

Здесь работает та же схема, что и в первом пункте. Вы уже простили партнёра или точно решили для себя, что простите. А друзья запомнят досадную ошибку вашего партнёра, будто сами никогда не ошибаются. Кроме этого у всех разные границы в отношения. Например, вы не готовы простить измену, а ваш приятель — готов. Вас могут начать переубеждать, ваши принципы поставят под сомнение — и отношения с человеком испортятся.

3. Детали интимной жизни

Неважно, хорошими или плохими деталями. Секс индивидуален в каждой паре, и ваши с партнёром привычки и фетиши могут быть неприятны другим. Да и выкинуть эти детали из головы потом никому не удастся.

4. Слабости партнёра

Ваш муж любит девчачий мультик? Или ваша девушка обожает украинские телешоу? В английском языке для таких вещей есть фраза guilty pleasure — тайная любовь к тому, что не уважается широкой общественностью. У каждого такая есть, и никто не хочет быть разоблачённым.

5. Проблемы партнёра

У вашей второй половинки могут быть очень личные проблемы: неблагополучная семья, проблемы с мошенниками и интимным здоровьем. Самым уважительным действием в такой ситуации будет только личное с ним обсуждение и помощь.

6. Деньги и их распределение в паре

Договориться об этом вопросе необходимо чуть ли не в самом начале, но только друг с другом. У каждого разный взгляд на этот вопрос, но вам нужно прислушаться к себе. Советы от друзей или родителей могут не сработать в вашей паре, вы будете недовольны, это будет провоцировать ссоры с партнёром.

7. Отношение партнёра к кому-то

Ваша вторая половинка должна любить вас, но не ваших друзей и семью. И наоборот: вы любите этого человека, но все остальные не обязаны. И если уж ваш партнёр признался, что недолюбливает вашу подругу или тётю, то уважайте его чувства. Не разглашайте их никому, потому что так информация доберётся-таки до адресата.