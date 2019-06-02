Почему нужно говорить женщине комплименты в правое ухо

Известная народная поговорка гласит, что любовный путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, а женщину можно завоевать другим путем — вербальным. То есть ласковыми и нежными словами. И женское ухо кратчайшим путем просигналит мозгу: вот он, единственный и любимый!

Проверить народную мудрость смогли ученые. Правда, перед ними стояла совсем другая задача. Большая группа исследователей из Университета Конкордии (Concordia University) в Канаде занялась составлением карты тех участков мозга, где и формируется то, что мы называем любовью, влечением и страстью. В результате опытов экспериментаторы получили точные данные, которые могут помочь многим влюбленным мужчинам обрести надежду на покорение дамы сердца.

Изучая механизмы активации любви и сексуального влечения, ученые выяснили, что они могут зарождаться как вместе, так и отдельно, но в рядом расположенных областях мозга. Об этом заявил профессор психологии Университета Конкордии Джим Пфаус (Jim Pfaus). Он и его коллеги из Швейцарии и Соединенных Штатов Америки провели в общей сложности 20 исследований, в ходе которых оценивали мозговую активность участниц испытаний в специально созданных условиях.

Группа женщин-добровольцев разного возраста слушала комплименты, а ученые регистрировали изменения в активных точках мозга. Выяснилось, что за позитивные и негативные эмоции, а также за реакцию раздражения, страха, ненависти и радости отвечают разные участки — это подтвердили и результаты магнито-резонансного исследования. Причем по силе воздействия эти раздражители были разными, а вот интенсивность восприятия их нейтронными цепочками мозга оказалась почти идентичной.

Реакция на приятные слова оказалась на миллисекунды быстрее, чем реакция на зрительные образы. А рецепторы, отвечающие за сигнал об удовлетворении чувства голода и жажды, выдают еще более позднюю реакцию, чем центры «любви и страсти».

Более того, профессор Пфаус заявил, что любовные реакции вырабатывают определенную привычку, которая становится следствием сексуального желания, но возникает лишь после его удовлетворения. И принцип такой зависимости больше всего схож с зависимостью наркотической.

Британские исследователи-нейрофизиологи Андреас Бартелс и Сеймур Зеки провели аналогичное исследование и полностью подтвердили выводы своих коллег, уточнив, что им удалось выявить еще одну любопытную закономерность: части мозга, которые отвечают за внимание человека, его память и способность логически мыслить резко снижают свою активность, когда включаются «любовные механизмы». Проще говоря, мозг не может адекватно работать и выполнять когнитивные задачи, если его «хозяин» охвачен страстью и влечением. Это в некоторой степени подтверждает расхожее мнение, что влюбленный человек становится глупее.

Теперь можно утверждать, что сексуальное желание рождается в зоне мозга, расположенной между правой височной долей и передней долей полушарий. За любовь «отвечает» височная область, находящаяся ближе к правому уху. Хотите добиться любви своей дамы или рассчитываете соблазнить ее? Шепчите ей разные нежности в правое ухо — больше шансов, что она ответит вам взаимностью.