Фразы, которые лучше забыть: что не стоит говорить мужу

У большинства мужчин тонкая душевная организация. За внешней силой нередко таятся всевозможные слабости — комплексы, обидчивость, эгоизм и неуверенность в себе.

Умная жена знает рычаги воздействия на любимого, как и те кнопки, на которые не стоит нажимать, чтобы не ранить. И уж если хочет, чтобы брак был долгим и счастливым, точно не будет переходить грань, за которой уже нет смысла говорить о чувствах и пытаться сохранить отношения.

Психологи советуют забыть о фразах, способных приблизить конец семейного союза.

Говорили, что ты — плохая партия

Даже если у вашего избранника особых достижений нет, постоянно говорить ему об отсутствии образования, собственного жилья, плохих внешних данных, невлиятельных родителях и перспективе жизни в нужде точно не стоит. Видели глаза, что брали. Если у мужчины есть голова на плечах, он и так знает о собственных недостатках, но если еще и добавить, что вам советовали бросить его, а вы все равно сделали плохой выбор, можно остаться у разбитого корыта. Так мотивировать человека на работу над собой точно не получится.

Ненавижу твою маму/папу/сестру/брата

Печальный факт, но отношения с родственниками — это предмет исследования психологов, которые посвятили им не один том научных трудов. Они редко складываются гладко и есть тонкости, которые можно понять только с возрастом и обретением жизненного опыта. Даже если мама/отец/кум и т.д. — монстры в ваших глазах, заявлять о своей ненависти к ним точно не стоит. Ведь как бы там ни было, это близкие люди вашему супругу. Хотите нивелировать их влияние на мужчину? Действуйте тоньше, никаких откровенных грубостей в их адрес — получите обратный эффект.

Дома поговорим/получишь

Удивительно, но некоторые женщины могут позволить себе подобные высказывания даже в компании. Звучит, конечно, комично, но такие фразы может простить только последний тюфяк, а забыть так и у него не получится. И полировка мозга рано или поздно приведет к печальным последствиям — вариантов много.

Хуже тебя не встречала

Если и впрямь так, что вы делаете рядом с этим мужчиной? Найдите лучше и уходите, либо в обратном порядке. Но если постоянно опускать человеку самооценку, ни к чему доброму это тоже не приведет. Даже если ваши слова недалеки от истины, оскорбления — то, до чего приличная дама опускаться не должна.

Я тебе это припомню

Как правило, женщинам, которые это говорят, недолго приходится стараться и вспоминать былое. Ну, раз, два, три упрека пройдут бесследно, потом начнется ответная реакция, ваши недостатки и промахи тоже будут муссироваться долго и нудно, дальше пойдут скандалы, а потом вы не успеете оглянуться, как припоминать уже будет нечего и некому.

Ты не добытчик

Вы прекрасно видели, за кого выходили замуж. Раз изначально жених не был олигархом, не обладал семью пядями во лбу и довольствовался зарплатой тракториста, он по всей вероятности не будет хватать звезд с неба и впоследствии. Альфонсов и тунеядцев возле себя беречь не надо, но если благоверный работает и старается для вашего блага, лучше не обижать его словами о низком заработке. Помните, что при желании и наличии инициативной второй половины у многих даже откровенно слабых мужчин вырастают крылья.

Ты — ноль в постели

Ну, это вообще классика жанра. Можно ругаться с мужем, посыпать его голову пеплом и винить во всех смертных грехах, но сказать, что он плохой любовник — последнее, что должно прийти вам в голову. Обиду такую не прощают, слишком уж много вложено в эту фразу. И не удивляйтесь, что за перечислением его постельных промахов и описанием вашего богатого любовного опыта последует откровенное отвращение к вашей персоне.

Ты меня любишь, значит должен…

Манипулировать чувствами так явно — тоже не самое разумное решение. В отношениях в принципе никто ничему не должен, особенно если речь идет о материальных благах. Прямо требовать цветы, украшения, ужины в ресторанах и путешествия — плохая идея опять же. Гораздо лучше, если мужчина будет думать, что именно он, редкий герой, решил сделать вам подарок. Но намеки и призывы к действию должны быть прозрачными и очень изящными, как бы невзначай.

Раньше все было у нас лучше

А после таких слов мужчина начнет думать, что раз все хорошее прошло, значит, впереди вас ожидает только грусть и разочарования. Ну и зачем ему вспоминать букетно-конфетный период? Он у всех приятный, а потом нужна постоянная работа над отношениями и мудрость, которая поможет сохранить все то ценное, что есть между вами.

Кажется, я тебе не нужна

Говорят, креститься надо, если что-то показалось. А если серьезно, обесценивать себя в глазах супруга просто глупо. Мужская психология устроена так, что представители сильного пола хотят восхищаться своими женщинами, а не постоянно доказывать им, что те хоть чего-то стоят. Наоборот, лучше вселить в человека уверенность, что вы — неземное счастье, которое вошло в его жизнь, объект гордости и восхищения, без которого все потеряет краски.

Давай разведемся

Эту фразу можно говорить лишь однажды, когда вы реально готовы поставить точку в вашем браке. А до этого момента нежелательно делать подобные заявления, ведь не исключено, что последует согласие. И вы уже не сможете пойти на попятную и объяснить, что вы просто решили попугать любимого, которому могло порядком надоесть подобное отношение.