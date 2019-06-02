Жёсткие сексуальные «игры» делают людей счастливее

Практикующие БДСМ люди не только лучше остальных приспосабливаются к окружающей среде, но и более удовлетворены своей жизнью, в том числе сексуальной. Эти выводы содержатся в исследовании итальянских психологов, с которым ознакомился News.ru. Такие результаты не говорят о сильном психическом здоровье этих личностей, парируют психоаналитики.

Люди, практикующие БДСМ в той или иной форме, обладают более крепким психическим здоровьем, чем люди в общей популяции. Особенно хорошие показатели демонстрируют личности, которые предпочитают «доминирующую» роль. Они, в частности, более высоко оценивают своё субъективное благополучие и имеют более низкую чувствительность к отвержению, чем сабмиссивы, свитчи и «обычные» люди. Кроме того, «господа» больше удовлетворены своей сексуальной деятельностью, чем остальные. Таковы результаты исследования, которое провели итальянские психологи; с трудом ознакомился News.ru. Учёные провели анкетирование 266 итальянских практиков БДСМ (мужчин — 141, женщин — 125).

Контрольная группа состояла из 200 человек с аналогичными социально-демографическими характеристиками. Все участники исследования ответили на вопросы о потенциальных сексуальных жалобах за последние шесть месяцев, а также об их сексуальной удовлетворённости и оценках качества личной жизни.

БДСМ охватывает широкий спектр практик, обычно связанных с контролем, унижением, физическими ограничениями и ролевыми играми. Как правило, практикующие БДСМ партнёры принимают на себя определённые роли, чаще всего либо «доминирующую», которая предполагает осуществление контроля над другим человеком, либо «покорную», в этом случае речь идёт о согласии на контроль со стороны другого человека. Есть и третий вариант — это свитч, человек, предпочитающий чередовать роль «господина» и «раба». Результаты исследования говорят о том, что наиболее распространены практики доминирования/подчинения, в которых участвовало более 90% опрошенных мужчин и женщин.

Практики садизма/мазохизма заметно менее популярны, к ним обращались чуть более 50% респондентов. При этом практики, связанные с причинением физической боли, весьма распространены как среди мужчин (73,8%), так и среди женщин (90,4%). Бандаж и унижение умеренно популярны, среди мужчин распределение составляет 58,9% и 56,7% соответственно, а среди женщин — 54,4% и 59,2%.

Другая категория практик, так называемые «признаки непостоянной собственности», то есть ошейники, поводки и прочее, оказалась чуть более популярной, её предпочитают 67,4% мужчин и 82,4% женщин.

Ещё один результат исследования говорит о том, что около 43% практикующих БДСМ мужчин и около 66% женщин находились в постоянных романтических отношениях, при этом связанных с модусом доминирование/подчинение.

Доминанты обоих полов более удовлетворены своими межличностными и сексуальными отношениями, чем контрольная группа и сабмиссивы, говорится в итальянском исследовании. В частности, доминанты обоих полов сообщали о меньшем количестве сексуальных проблем и меньше жаловались на расстройства в сексуальной сфере, чем контрольная группа или сабы.

Учёные объясняют такое качество ответов практикующих БДСМ тем, что последним не нужно находить «социально-приемлемые» способы сублимации сексуальной и агрессивной психической энергии и «подстраиваться» под нормы общества, скорее они сами могут организовать часть своей жизни так, чтобы не идти на компромиссы и оставаться «в своей тарелке».

До сих пор бытует мнение о том, что БДСМ — это то, чем занимаются лишь несколько странных людей. Итальянские исследователи пытаются развенчать этот стереотип. Увлечение БДСМ — гораздо более распространённое явление: от 10 до 50% людей, по их же признанию, хотя бы раз участвовали в подобных практиках в той или иной форме или, по крайней мере, фантазировали об этом.

Люди, увлекающиеся БДСМ, живут по принципу удовольствия, практически не считаясь с требованиями объективной реальности, рассуждает психоаналитический психотерапевт, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Татьяна Тихонова

Почему условно более здоровые люди менее удовлетворены качеством жизни? Потому что для них есть требования реальности: социума, культуры, институтов и т.д. ; они постоянно испытывают стресс, — поясняет эксперт.

В отличие от таких людей, влечения у лиц, увлекающихся БДСМ, получают непосредственную разрядку в действиях, продолжает Тихонова. Она приводит сравнение с людьми, которые потребляют чрезмерно много пищи: человек может есть, есть и есть и получать от этого удовольствие, но при этом он, скорее всего, не будет являться здоровым человеком.

С психоаналитической точки зрения увлечение и практика БДСМ — это перверсия, несмотря на то, что такие люди рассказывают о более высоком качестве жизни и отношений, добавляет психоаналитический психотерапевт Гелена Иванова.

Вероятно, такие люди, отвечая на вопросы исследования, использовали примитивные защитные механизмы идеализации этих практик и отрицание реальности, — рассуждает она.

Можно фантазировать о БДСМ, можно смотреть фильмы соответствующего содержания, но это совсем не одно и то же, что самому в реальности становиться частью такого фильма или фантазии ради собственного удовлетворения, продолжает психотерапевт. В таких случаях однозначно происходит искажение объективной реальности и отрицание её такой, какая она есть, а также собственной роли человека в этой реальности.