Женщина утянула талию до 33 сантиметров, чтобы угодить супругу

Этель Грейнджер родилась в 1905 году. Она была абсолютно обычной девушкой: нормально одевалась и коротко стриглась по моде того времени.

Со своим мужем Уильямом Грейнджером она познакомилась в магазине, где тогда работала.

Их отношения начались странно — однажды в шутку Этель шлепнула будущего мужа полотенцем. За это мистер Грейнджер схватил ее и несколько раз шлепнул по ягодицам, пообещав, что если она ударит его еще раз, то он поднимет на ней юбку.

На этот момент у Этель был жених, а у Уильяма — любовница. Через некоторое время жених бросил Этель ради другой женщины, а Уильям расстался со своей пассией. Вскоре пара поженилась. Грейнджер с ума сходил по высоким каблукам, серьгам и тонким талиям, затянутым в корсет.

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Это было странно — потому что совершенно не соответствовало моде того времени. На этом странности мужчины только начинались — у Уильяма на половом органе был пирсинг.

Грейджой не скрывал своих фантазий от жены до свадьбы — Этель знала, что Уильям не только любит смотреть на женскую одежду, но и сам иногда надевает корсет и чулки.

Чтобы доставить мужу удовольствие, Этель начала носить корсеты, высокие каблуки, и даже попросила мужа Уильяма проколоть ей уши. Он сам создал дизайн первых сережек для Этель.

В начале их отношений ей удалось утянуть свою талию до 61 см. Уильям постоянно делился с женой новыми способами затягивать корсеты, которые вычитывал в модных журналах. Чтобы сделать талию еще уже, он предложил Этель носить корсет постоянно. Женщина долго отказывалась, но в конце концов уступила.

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После рождения ребенка грудь женщины увеличилась. Это так понравилось мужу, что он даже предложил ей проколоть соски золотыми кольцами. На этот раз Этель отказалась наотрез. Но только поначалу.

Также в угоду супругу девушка сделала пирсинг на носу и щеках. Затем Этель все же проколола соски.

Иногда женщина уставала ходить в туго затянутом корсете и ослабляла его, но муж не позволял ей этого делать и затягивал обратно.

Сам Уильям говорил, что не заставляет жену делать ничего, что ей не хочется — Этель разделяет его страсть к корсетам и пирсингу, любит его и идет на встречу его фантазиям сама.

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В самом начале своих изменений девушка боялась появляться на публике, но позже пара демонстрировала необычный вид Этель с гордостью.