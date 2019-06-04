8 способов чувствовать себя комфортно, раздеваясь перед кем-то в первый раз

Раздеться перед кем-то впервые — это акт доверия, который часто вызывает целую гамму эмоций: стыд, волнение, неуверенность. Heroine собрал способы научиться принимать свое тело и справляться с дискомфортом от того, что его увидит твой мужчина.

1. Подожди, пока не почувствуешь, что готова обнажиться

Лучшее время для первого секса с новым партнером — когда вы оба к этому готовы. Это единственный критерий, которому важно следовать, принимая решение вступить в близость. Если идея оказаться голой перед своим новым парнем вызывает у тебя сильный дискомфорт, значит, ты пока неготова — и это нормально. Пусть ваши отношения развиваются в том темпе, который вам подходит. К тому же это может стать неплохой проверкой парня на адекватность и уважение твоих границ. Помни, что «неудобно отказать» или «вдруг он уйдет» — худшие причины переспать с мужчиной, наряду с другими токсичными аргументами из нашего списка.

2. Контролируй обстановку

Сделай все, что поможет тебе почувствовать себя безопасно и расслаблено. Приглуши свет или создай полную темноту, включи музыку, выпей бокал вина — но со спиртным стоит быть аккуратней, ведь оно помешает тебе дать осознанное согласие на секс. Эти простые и вроде бы банальные мелочи критически важны, потому что создают позитивный сексуальный контекст, без которого ты не сможешь насладиться близостью.

3. Ходи голой в одиночестве

Прежде чем показывать свое тело кому-то, привыкни к нему сама. Попробуй чаще ходить по дому голой, когда остаешься одна: лето — лучшее время для таких экспериментов. Смотри на себя в зеркало, без оценок и критики, просто наблюдай. Чем чаще ты будешь видеть себя без одежды, тем более нормальным и естественным будет казаться твое тело. А когда человеку комфортно в своей коже, обнажение перед кем-то перестает быть для него стрессом.

4. Фантазируй об этом

Моральная подготовка — это всегда хорошо. Попробуй представить, как вы с партнером сидите голые друг перед другом, лежите в постели или разговариваете. Первое время такие мысли могут нервировать, но потом станут привычными, как любая регулярная практика. Реальная перспектива показать парню свое тело не будет казаться такой уж пугающей. Однако у этого способа есть побочный эффект: ты можешь зациклиться на фантазиях и запаниковать, если в жизни все будет немного иначе. Представляй себе вашу близость, но отдавай отчет, что в реальности все часто идет не так, как запланировано.

5. Делай то, что помогает хорошо себя чувствовать

Практикуй любовь к своему телу — это ключ к принятию и раскованности. Заботься о себе, что бы это для тебя не значило. Принимай ванну и устраивай бьюти-процедуры по выходным, занимайся спортом, танцуй, мастурбируй: все это примеры того, как ты можешь научиться лучше относиться к своему телу и повысить самооценку.

6. Не относись к происходящему слишком серьезно

Обнажение перед парнем, который тебе нравится, не должно быть серьезным усилием. Снимайте напряжение юмором, будьте игривыми и беззаботными. Отсутствие одежды заставляет людей чувствовать себя уязвимо и немного глупо. Не зацикливайся на этих эмоциях, а попытайся насладиться новым опытом. Хочешь посмеяться или пошутить — сделай это, так вы оба сможете расслабиться.

7. Помни, что партнер наверняка чувствует то же самое

Каким бы уверенным мачо он ни казался на первых свиданиях, скорее всего, ему тоже неловко сверкать перед тобой голыми ягодицами, даже если он этого не показывает. Мало кто может похвастаться полным отсутствием смущения в такие моменты. Ты не должна чувствовать, что тебя оценивают, ведь вы оба обнажаетесь друг перед другом и доверяете свое тело новому человеку. Ты можешь прямо сообщить о своем дискомфорте — честный рассказ о своих эмоциях сближает вас и снимает напряжение.

8. Игнорируй то, что внушает тебе неуверенность

Этот пункт самый сложный, работать над ним приходится всю жизнь, но он критически важен для принятия себя. Устрани внешнее воздействие, которое заставляет тебя стыдиться своего тела, насколько это возможно. Регулярно чисти соцсети от подписок с изображениями идеальных тел, старайся не обращать внимание на нереалистичные образы и стандарты, которые транслирует СМИ. Избегай сообществ, зацикленных на постоянном изменении себя к лучшему. Ограничь свое общение с людьми, некорректно отзывающимися о твоей внешности и дающими непрошеные советы по ее исправлению. Вокруг все еще очень много токсичного влияния, но, если ты научишься его замечать и исключать из своей жизни, это будет большой шаг в сторону любви к себе и гармонии с миром.