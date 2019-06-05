Как распознать неподходящего мужчину на первом же свидании

Первое свидание может случиться в любом возрасте, особенно — при нынешней статистике по разводам. Но если с возрастом и появляется опыт, то на первом свидании даже самые опытные порой начинают робеть. Особенно если до этого вы 10 лет были замужем и старые правила забыли, а новых и не знаете. Специально для Passion.ru психолог, коуч Ирина Ирис объясняет, как не должен себя вести мужчина на первом свидании. И что должно насторожить женщину в его действиях.

Пикапер

За одно свидание вы посетите сразу несколько мест. Например, три-четыре кафе или музей, кино и кафе. Пикаперы считают, что женщина подсознательно воспринимает это как три-четыре свидания, и сразу соглашается на секс. Ведь уже «пора» узнать друг друга поближе.

Пикаперы говорят много комплиментов. Слишком много, чересчур много всевозможных любезных слов. Чтобы женщина мгновенно растаяла и влюбилась. Да, каждая хочет слышать, что она самая-самая. Но не теряйте здравого смысла и не считайте, что этот мужчина тот самый, ваш единственный и неповторимый, который наконец-то оценит по достоинству вас и ваш богатый внутренний мир.

Он чуть ли не с первых минут вашего свидания заговорит о совместном светлом счастливом будущем. Пикапер знает, что любая женщина всегда строит планы сразу. Поэтому он будет говорить то, что вы хотите слышать: о путешествии на Бали, домике на берегу моря, ваших детях, резвящихся на песке вместе с собакой. Впрочем, этот сценарий он с легкостью переделает по ходу беседы. Вдруг вы мечтаете увидеть фьорды Норвегии и переехать жить в исландский Акюрейри, что в 40 километрах от Полярного круга. Он и в этом вас поддержит и клятвенно заверит, что готов оказаться в любой точке мира, только бы с вами. Только бы навсегда.

Подобные разговоры могут натолкнуть на мысль, что этот человек ваша вторая половинка. Вы просто созданы друг для друга. Гоните прочь это суждение. У пикапера одно на уме: как можно быстрее влюбить вас в себя, затащить в постель, поставить галочку в списке своих побед и бросить свою жертву с разбитым сердцем.

Что делать?

Не бросайтесь в омут с головой. Не рассказывайте на первом свидании об очень личном и сокровенном. Не поддавайтесь сладкому дурману его комплиментов. Наблюдайте за своим визави с холодной головой. Отмените или перенесите ваше второе свидание — пикаперы это не любят. После такого простого действия с вашей стороны он может просто исчезнуть из вашей жизни.

Садист

Такой типаж на первом свидании свое истинное лицо не покажет. Он будет с вами вежлив и обходителен. Но внимательно смотрите, как он обходится с другими. Например, с официантами в кафе, кассиршей в кинотеатре, окружающими вас людьми.

Певец Бобби Браун — будущий муж знаменитой исполнительницы Уитни Хьюстон — очаровал ее на первом свидании. Он был с ней добр, мил и галантен. Это не помешало ему тут же подраться с официантом, а затем с парковщиком. Уитни влюбилась. Тогда ей казалось, что Бобби сильный, мужественный и брутальный. Их брак был пыткой для певицы, Браун постоянно избивал ее, доставалось и ребенку. Обращайте внимание на то, что мужчина говорит о других женщинах. Да и вообще о людях. Если отзывается о них неуважительно, не надейтесь, что с вами уж точно все будет по-другому.

Что делать?

Наблюдать. Так же, как за пикапером. Маскирующийся садист долго не протянет. Агрессия требует выхода, он должен или хочет произвести на вас впечатление, поэтому пока цепляться и вести себя грубо будет с посторонними. Здесь ключевое слово — пока. Впрочем, есть женщины-жертвы, которые намеренно ищут отношений с агрессором. Оставаться с таким человеком дальше или рвать отношения — решать вам. Если выбираете последний вариант, не тяните. Уходите после первой встречи.

Альфонс

Его жизненные ситуации и истории никого не могут оставить равнодушными. «Я думал даже о самоубийстве, но тут встретил тебя». «У моей жены/мамы/тети неизлечимая болезнь, я не могу ее оставить, она без меня умрет/пропадет». «На меня наехали бандиты, отобрали весь бизнес, теперь грозят тюрьмой и смертью, если я не отдам им долг 6 миллионов 400 тысяч 32 рубля и 15 копеек. А долг растет с каждым днем, они поставили меня на счетчик. Я даже не знаю, что делать. Они меня убьют».

Он будет рассказывать истории, вызывающие сострадание и жалость. Просить денег в долг на операцию любимой тете или чтобы купить корм бездомным животным, потому что он — попечитель этого приюта, потерял свою кредитную карту или забыл ее на заправке сегодня утром.

Что делать?

Давать или не давать ему денег — ваше право. Но если решитесь открыть кошелек, попрощайтесь с этими деньгами. Он не отдаст их. Поэтому будьте осторожны. И помните: вы никогда не сможете изменить мужчину. Он не перестанет просить денег в долг, быть альфонсом, лентяем или негодяем.

Опоздавший

Да и такое бывает. Назначил свидание и сам опоздал на него. Не спешите обижаться. Если он позвонил и предупредил об опоздании, а вы уже на месте, ничего страшного. На первый раз можно и простить. Хуже, если звонка не было, и он не пришел на свидание. Но и тут могут быть исключения. В жизни случается всякое. Он мог потерять телефон (или он сломался, а все контакты в нем), сменилась SIM-карта, попал в аварию, что-то еще произошло.

Что делать?

Если мужчина позвонил и предупредил, что опаздывает, сократите время свидания. Это будет прекрасным воспитательным моментом. С улыбкой скажите ему, что теперь у вас не так много времени.

Если вы приехали, он звонит, просит прощения, оправдывается: не смог, забыл позвонить и т.д., дайте ему еще один шанс. Не высказывайте ничего. Просто спокойно поинтересуйтесь, почему он не предупредил вас раньше. Если ответ его реабилитирует, обратите внимание, как он будет извиняться. Проявит ли он к вам уважение? Это очень важно на этом этапе.

А вот если мужчина не предупредил, опоздал, объяснил причину своей задержки, но не извинился, будьте начеку. Человек не ценит ни вас, ни ваше личное время. Его опоздания для него норма жизни. Нужен ли вам такой партнер? Решать только вам.

Алкоголик

Выпить по бокалу вина на первом свидании очень романтично. Но если ваш ухажер не знает нормы, лучше сразу бегите от него подальше. Впрочем, можете остаться и понаблюдать, какой он, когда пьяный — агрессивный или тихий, молчун или жуткий врун. А бывает и так, что мужчина приходит на первое свидание уже навеселе. Он может выпить перед встречей, потому что сильно стесняется, и чтобы быть хоть немного раскованным, позволяет себе 50 грамм для храбрости. А может выпить потому, что он алкоголик. И он пьет в любой понятной и непонятной ему ситуации, по поводу и без.

Что делать?

Помнить, что по данным полицейской статистики, три из четырех изнасилований совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Твердо знать, что ради вас мужчина не бросит пить. Не тешить себя надеждами, что алкоголизм излечим и вы вместе сможете его победить. Лучше уходите сразу, чтобы потом не жалеть о потраченном времени.