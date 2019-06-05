5 признаков, что не стоит ревновать его к бывшей

Недоверие, контроль, допросы, слежка, просмотр телефона — все это способно разрушить даже сильные чувства. Подумайте, может быть, у вас нет причин для ревности.

Иван Бунин не представлял любви без ревности, а американский журналист Генри Луис Менкен утверждал, что, если «хотите удержать мужа — сделайте так, чтобы он немножко вас ревновал, хотите потерять его — сделайте так, чтобы он стал ревновать вас чуть больше». Нет ничего страшного в легком флирте на стороне.

«У каждого из партнеров должна быть личная жизнь, — рассуждает семейный психолог Марина Якуба. — Нельзя зацикливаться друг на друге. Иметь маленькие секреты от мужа (женские тайны) вполне естественно. Не путайте это с постоянным враньем. Да, вы не должны отчитываться и оправдываться, но учтите, что только на доверии можно построить крепкий брак. Ревность возникает там, где появляется неуверенность в себе. «Я стала толстой, некрасивой, поэтому он мне изменяет».

А дальше человек теряет контроль, выдумывает себе мифическую соперницу и начинает изводить себя. Ревность — очень эмоциональное состояние, ведь ревнивец будет стараться нарваться на конфликт. В конце концов, то, что вы прогнозировали и предрекали, обязательно случится. Ведь вы своими подозрениями только отдаляете от себя любимого человека, вызываете раздражение и негатив. В такой момент легко найти утешение в объятиях другой женщины». Не нравится сценарий, который описала психолог? Тогда стоит прекратить искать улики его связи с бывшей подружкой.

Вот 5 признаков, когда ваша ревность беспочвенна

Когда у вас отличный секс

Если вам хорошо в постели, значит, нет повода для беспокойства. Да, бывает секс без любви, но он вам не принесет истинного наслаждения. По-настоящему вы можете быть близки только с тем, кому доверяете. Важно не просто получить оргазм. Особое удовольствие возникает, когда после страстной ночи хочется приготовить завтрак любимому, сделать ему приятное.

«Если после секса вы засыпаете в его объятиях, а в обед получаете от него эсэмэску со словами: «Соскучился», — говорит психолог Марина Якуба. — При этом вы счастливы, то дайте волю своим чувствам и не думайте ни о каких изменах».

Если он при упоминании бывшей девушки ведет себя естественно

Равнодушие — всегда признак безразличия. Любые эмоции, в том числе и негативные, — это все-таки проявления чувств. Если при воспоминании о бывшей девушке у него меняется настроение, то это причина для ревности. Напротив, если ни один мускул на его лице не дрогнул при взгляде на фотографию экс-подружки, случайно затерявшуюся в альбоме, то факт в том, что мужчина предан только вам. Прошлое не должно влиять на настоящее и будущее. Так бывает, что человек переживает несколько историй любви. Но в каждой необходимо поставить точку. Как Роберт Рождественский хорошо сказал про первую любовь: «И летел из прошлого поезд слепой. Будто в долгий обморок, в метели нырял… Есть такая станция — первая любовь. Там темно и холодно. Я проверял».

Если он готов откровенничать с вами

Когда слишком много тайн от партнера (блокировка телефона и компьютера, недосказанность), тем больше поводов для ревности. Будьте открыты.

«Многие девушки путают загадочность и скрытность, — рассуждает Марина Якуба. — Загадка должна быть разгадана. Это некая игра, и в ней не выстраивается стена между партнерами. Любящие люди должны хотеть интересоваться друг другом, не должны бояться рассказать о сокровенном, поделиться тем, что волнует. Также не стесняйтесь признаваться в ревности. Наоборот, откровенно обсудите эту тему с любимым человеком. Этот разговор даст понять, стоит ли и дальше играть в Шерлока Холмса и подозревать в неверности вашего партнера».

Если вы больше фантазируете, а не анализируете

Ревность — это еще и страх потерять любимого человека. Иногда боязнь того, что парень в один момент может уйти от вас, заставляет совершать глупые поступки. Теряются контроль и здравый смысл. Ревнивец начинает воображать себе мифическую соперницу, разрушающую ваши отношения. Он отказывается от еды — значит, поужинал в другом месте. Он не поцеловал перед уходом — сигнал того, что больше не любит. Мило беседует с сотрудницей по телефону — повод для скандала. Страшно, когда на самом деле эти выводы ложны. Отказаться от еды можно из-за плохого самочувствия, а забыть поцеловать — из-за элементарной спешки. Ну, а разве плохо, когда ваш мужчина приветлив с коллегами?

«Беспочвенная ревность все-таки чаще всего связана с низкой самооценкой ревнивца, — говорит Марина Якуба. — Уверенные в себе люди никогда не будут контролировать партнера и тем более что-то драматизировать. Вы прекрасны, желанны, уникальны. И никто и никогда не сможет занять ваше место. И даже если такое произойдет, то потерявший вас об этом будет жалеть. Как в песне: «Мне нравится быть струною, струной на твоей гитаре. Мне нравится, обжигаясь, ловить твоих пальцев дрожь. Мне нравится быть самой первой, мне нравится быть звенящей, и ты без меня не сможешь, ты песни своей не споешь».

Почувствуйте себя той самой тонкой и звонкой струной.

Он никогда не сравнивает вас с другими женщинами

Конечно, всегда интересно, как жил любимый до встречи с вами. Его детство, юность, школьная любовь, студенчество — все это вызывает любопытство. И вы живо представляете ту девушку, к которой он когда-то бегал на свидание, как из-за нее подрался с соседним мальчишкой, как писал из армии. Мудрая женщина воспримет это как сюжет старого фильма, который никогда не будет пересматривать. Безумная ревнивица начнет искать бывшую подружку в социальных сетях, сравнивать с собой, злиться, глядя на ее идеальное лицо и длинные ноги (в то время, как вы среднего роста с дурацкими веснушками на щеках). Вы забываете, что ему всегда нравились ваши смешные конопушки, ваши огненно-рыжие волосы и колдовские лисьи глаза.

Если мужчина никогда не позволил себе сравнения с экс-подружками, то зачем устраивать соревнования с призраками. Да, она ему нравилась, когда ей было 18, а ему 21. Сейчас вам за 30. У нее муж, двое детей и совсем другая жизнь, за которой не стоит подсматривать.