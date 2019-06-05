Как переживает расставание мужчина

Расставание, это неприятное событие, которое приходится переживать как женщине, так и мужчине. Особенно тяжело переносится расставание, которое происходит по инициативе одного человека, и довольно часто инициаторами выступают женщины. Мужчины тоже переживают и даже впадают в депрессию, только со стороны это выглядит совсем иначе, нежели у женщин.

Мужчина однозначно переживает расставание, каким бы холодным и бесчувственным не казался со стороны. Их равнодушие, это только внешняя оболочка.

Уединение. С детства мужчине говорят о том, что настоящий мужчина не плачет. Поэтому даже когда ему больно и душа разрывается, они никому не подадут вида и будут прятать все переживания во внутрь себя. И только в гордом одиночестве они дают слабину, отдаются воспоминаниям и плачут, хоть многие могут в это не верить.

Алкоголь. Чтобы убрать боль, мужчины начинают употреблять горячительные напитки. Утешая себя спиртным они на время забывают о проблемах и переживаниях. Но нередки пьяные звонки бывшей женщине, чтобы набравшись смелости, сделать еще попытку на восстановление отношений.

Другая женщина. Обычно мужчина заводит новый роман, чтобы показать обратное от его внутреннего состояния. Появляясь в обществе с другой женщиной он, во-первых, демонстрирует окружающим свое ложное равнодушие к прошлым отношениям и их разрыву, а, во-вторых, пытается сгладить свое душевное потрясение и шоковое состояние.

Дружба. Конечно это большая редкость, так как боль душевной раны не всегда заживает, если рядом присутствует плод ее нанесения. Но есть категория мужчин, которая считает дружбу продолжением отношений в иной форме. Когда человек становится тебе родным, не возможно отпустить его полностью и разорвать все связывающие нити. Конечно такие мужчины ждут и надеются на воссоединение.