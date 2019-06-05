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Мужчина бросил жену и детей ради бойфренда через 30 лет брака 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Jack Marshall
В Шотландии мужчина развелся с супругой после 30 лет брака и сменил сексуальную ориентацию. Об этом сообщает таблоид The Mirror.
61-летний Джек Маршалл (Jack Marshall) женился, когда ему было 19 лет. Шотландец вспоминает, что первые десять лет брака он любил жену и был заботливым отцом для дочерей.
«Но потом все эти мысли начали возникать в голове, — объясняет он. — Я сохранял семью ради детей. Я хотел, чтобы они подросли. Когда я наконец во всем сознался, будто гора с плеч упала».
Маршалл переживал, что после признания от него отвернутся три взрослые дочери. Дети и бывшая жена были поражены новостью, но им удалось сохранить нормальные отношения.
«Многие были шокированы, но, в целом, люди догадывались», — рассказывает он.
Вскоре мужчина узнал о сообществе «Геи-отцы Шотландии» (Gay Dads Scotland), где сотни единомышленников встречаются и поддерживают друг друга. Его назначили председателем организации.
«В Шотландии очень много геев-родителей, которые чувствуют себя одиноко без поддержки окружающих, — утверждает шотландец. — Группа восполняет эти пробелы».
Благодаря сообществу Маршалл нашел возлюбленного и вступил в новые отношения.
Мужчина отметил, что теперь чувствует себя более счастливым и уверенным в себе. Теперь он старается помочь людям улучшить их жизни.
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