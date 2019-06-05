Он тебе не пара: к чему стоит быть готовой, когда встречаешься с тем, кто тебе не подходит

Ты можешь четко представлять, каким должен быть твой мужчина, а в итоге влюбиться в кого-то совершенно противоположного. Он не стремится зарабатывать деньги и развиваться, не уважает твои интересы, ревнует. Но чувства редко подчиняются логике, поэтому мы так самоотверженно вступаем в заведомо бесперспективные отношения. Каждая имеет право выбирать, на кого тратить свою жизнь. Heroine лишь решил напомнить, о чем стоит знать, когда решаешь продолжить отношения с тем, кто тебе очевидно не пара.

Ты можешь пропустить того, с кем у тебя больше шансов быть счастливой

Пока ты тратишь время на то, чтобы преодолеть разногласия, непонимание и другие очевидные проблемы, ты упускаешь из вида людей, с которыми у тебя гораздо больше общего, чем с нынешним партнером. Если, несмотря на все препятствия, ты по какой-то причине решаешь, что все еще должна пройти через эти отношения — ты имеешь на это полное право. Просто помни, что любовь — не жертва или усилие. Ты вполне заслуживаешь взаимных, уважительных отношений, в которых будешь чувствовать себя счастливой большую часть времени, а не только в редкие моменты близости. Но они не возникнут, пока ты не освободишь для них место в своей жизни.

Есть разница между несовместимым и токсичным партнером

Одно дело, когда у вас с парнем не совпадают приоритеты, жизненные ритмы, характеры, совсем другое, когда речь идет об эмоциональном или физическом насилии. Словами «мы просто разные» многие девушки оправдывают оскорбительное поведение по отношению к себе: газлайтинг и другие виды манипуляций. Важно отдавать себе отчет в том, что нельзя объяснить неуважение несовместимостью. Он может не понимать тебя, не разделять твои интересы, но должен оставлять тебе право быть собой. Когда сталкиваешься с эмоционально оскорбительным партнером, стоит как можно скорее покинуть эти отношения. Помни, что последствия его поступков — заниженная самооценка, недоверие, созависимость — останутся с тобой дольше, чем продлится ваш роман, и делай выбор в пользу своего психического здоровья.

Ты можешь не получить одобрение от родных и друзей

Особенно если ты сама говорила им о том, что не уверена в ваших отношениях. Тогда недоверие со стороны родителей или подруг — нормальная реакция. Хотя часто родные и сами замечают, что вы с парнем слишком разные. Когда все твое окружение настроено против отношений, тебе стоит подумать, почему так происходит. Не исключено, что ты слишком ослеплена чувствами, чтобы увидеть объективные причины вашей несовместимости. В любом случае, недовольство семьи твоим парнем — не повод прекращать отношения. Но будь готова к неприятным сценам и неловким ситуациям.

Он вряд ли изменится

Часто оставаться с человеком, который тебе не подходит, побуждает надежда на то, что в перспективе он изменится. Конечно, люди меняются — когда сами этого искренне захотят. Но, если партнер не выражает никакого интереса к тому, чтобы больше соответствовать тебе, и не подкрепляет это действиями, пора вернуться в реальность. Ты рискуешь влюбиться в придуманный образ, а не в того, кем человек является на самом деле. Признай, что ты никого не можешь изменить, и честно спроси себя, можешь ли быть счастлива с этим парнем прямо сейчас.

Границы — важная часть здоровых отношений

Встречаться с тем, чьи привычки и ценности совсем не совпадают с твоими, рискованно. Ты можешь не заметить, как начала упускать из вида свои потребности или мириться с тем, что доставляет тебе дискомфорт. Поэтому, если ты собираешься продолжать эти отношения, убедись, что четко понимаешь, что готова принять, а что нет. Вот где понадобится умение выстраивать личные границы. Если ты знаешь, что для тебя неприемлемо общение, которое позволяет себе партнер, это важная информация. Регулярно задавайся вопросами: «Как я чувствую себя в этих отношениях? Удовлетворяются ли мои потребности?». Это поможет сохранить свою личность и вовремя устранить многие проблемы.