Многодетный отец ушел из семьи к бойфренду после 30 лет брака

Дети были шокированы признанием.

61-летний Джек Маршалл из Шотландии женился в 19 лет. За время брака с женой у них родились три дочки. Первые 10 лет семейной жизни мужчина вспоминает с теплотой и признается, что он души не чаял в своей супруге. Но затем Джек вдруг решил, что эти отношения его больше не устраивают. При этом он еще в течение нескольких лет сохранял брак ради детей. По словам Маршалла, он хотел, чтобы дети подросли.

Когда я наконец решил признаться, с моих плеч упал невероятный груз ответственности,

— признался Джек.

По его словам, больше всего он боялся, что после его признания от него вернуться дети. Но хоть дочки и супруга были шокированы новостью, они смогли сохранить нормальные отношения.

Позже Джек возгласил сообщество «Геи-отцы Шотландии», которое поддерживает людей нетрадиционной ориентации. Благодаря этому обществу он нашел возлюбленного, с которым теперь он счастлив, — передает The Mirror.