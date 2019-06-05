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Многодетный отец ушел из семьи к бойфренду после 30 лет брака 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Дети были шокированы признанием.
61-летний Джек Маршалл из Шотландии женился в 19 лет. За время брака с женой у них родились три дочки. Первые 10 лет семейной жизни мужчина вспоминает с теплотой и признается, что он души не чаял в своей супруге. Но затем Джек вдруг решил, что эти отношения его больше не устраивают. При этом он еще в течение нескольких лет сохранял брак ради детей. По словам Маршалла, он хотел, чтобы дети подросли.
Когда я наконец решил признаться, с моих плеч упал невероятный груз ответственности,
— признался Джек.
По его словам, больше всего он боялся, что после его признания от него вернуться дети. Но хоть дочки и супруга были шокированы новостью, они смогли сохранить нормальные отношения.
Позже Джек возгласил сообщество «Геи-отцы Шотландии», которое поддерживает людей нетрадиционной ориентации. Благодаря этому обществу он нашел возлюбленного, с которым теперь он счастлив, — передает The Mirror.
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