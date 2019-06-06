«Рабыни» любви: чем опасна любовная зависимость?

Все начинается прекрасно: вы узнаете друг друга, открываете мир общих интересов, флиртуете. Воспламеняются чувства, диктующие повиноваться природным инстинктам. «Идеальный» партнер и гормоны кружат голову. Но сладкий флер любви внезапно превращается в ловушку психологической зависимости. Женщины, как более эмоциональные существа, способны превратиться в «рабынь» любви буквально по щелчку пальца своего объекта страсти.

Близкие межличностные отношения всегда предполагают определенную степень привязанности, а значит, и зависимости. Любовная аддикция (зависимость) заставляет влюбленного человека чувствовать себя неспособными контролировать свои желания. Возникают так называемые «эмоциональные качели» — резкий переход от эйфории к отчаянию, от чувства своей незаменимости и избранности к ощущению никчемности и брошенности.

На подсознательном уровне мы все стремимся найти партнера, с которым возможно продуктивно сделать качественное потомство. И когда наши гормоны кричат нам: «Да! Это то, что нужно!», организм не в силах противиться этой химии. Какие бы стихи не писали поэты, ученые утверждают что любовь — это целая плеяда гормонов: тестостерон, феромон, серотонин, адреналин, дофамин, окситоцин, фенилэтиламин, окситоцин, вазопрессин. Именно они выступают виновниками любовной привязанности. Например, при безответной любви концентрация дофамина может как увеличиваться так и снижаться: во время первой фазы он формирует чувство влюбленности, во время второй, резко снижаясь, вызывает сильную депрессию. Родом из «семейства» амфетаминов фенилэтиламин вызывает привыкание и дарит «сладость» отношений (радость, эйфорию, возбуждение). Занятия любовью с желанным партнером способствует выработке окситоцина (активно он выделяется при оргазме). Этот гормон отвечает за то, чтобы связь между возлюбленными стала крепкой. А вазопрессин регулирует моногамность.

Появляется сексуальная зависимость: отсутствие интимной близости с вожделенным партнером у женщины может обернуться отсутствием любых половых контактов как таковых. Секс с любимым — священный акт настоящей любви, а секс с другим — нелепые телодвижения.

«Все несколько похоже на фетишизм, — уверяют американские ученые, — когда тело именно этого мужчины, его запах и прикосновения способны разбудить в женщине ее сексуальность. Любой же другой мужчина, даже более привлекательный и нежный, оставляет ее холодной. Можно провести параллель с фетишистом, который возбуждается лишь от шелковых подвязок, без коих любовная встреча терпит фиаско».

Женщина, какой бы она не была сильной и самостоятельной, всегда хочет видеть рядом с собой мужчину сильнее себя. И когда его встречает, то будь она хоть деловая бизнес-леди, хоть закоренелая феминистка или просто избалованная поклонниками «принцесса», все равно расслабляется, теряет контроль над своими чувствами и… теряет себя настоящую.

Иногда женщина только после развода осознает, как она зависима от бывшего супруга. Такое состояние приносит душевную боль, неуверенность в себе, апатию. В особо тяжелых случаях — депрессию, неврозы и даже соматические заболевания. Партнер становится своеобразным наркотиком.

Как же быть?

Советы психологов сводятся, по сути, к одному тезису: любите на здоровье, но трезво оценивайте своего партнера. Это позволит избежать личной катастрофы. Вспомните: «Не сотвори себе кумира» — та самая библейская заповедь, которой и стоит придерживаться, дабы не стать рабыней любви. Древняя мудрость на все времена и страны. Как говорится, свежо придание, но исполняется с трудом.