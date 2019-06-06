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7 способов разжечь страсть, если вы давно вместе 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Когда интимная часть жизни уходит незаметно и потихоньку, возвращать ее очень сложно. Это физиологически обусловленный процесс, связанный с возрастным затуханием. К сожалению, так заложено природой, и именно поэтому изменить что-то в данной ситуации сложно, но возможно. Главное, не отчаиваться и не опускать руки.

Совет №1. Займитесь собой

Задайте себе вопрос: почему в вашей паре больше нет секса? Потому что это процесс обоюдный то, что вы с партнером не хотите друг друга. Если вопрос отсутствия интима в ваших отношениях волнует, прежде всего, вас, тогда вам стоит начать с себя и, как минимум, подойти к зеркалу. Там, скорей всего, вы увидите то, что не хочется видеть вашему партнеру. Поэтому настоятельно советую заняться собой и привести себя в порядок: сменить прическу, посетить косметолога, сесть на диету, купить новое белье и далее по списку — выберете то, что подходит вам.

Совет №2. Провоцируйте

Если отсутствие секса в ваших отношениях с партнером волнует вас, значит, вы первая должны начать проявлять активность. Поглаживания, слова любви, инициатива в постели. Но все это не должно быть с оттенком агрессии и не вдруг. Процесс возвращения интимности в отношения должен быть постепенным, гармоничным и без наскоков.

Совет №3. Смените обстановку

Попробуйте, ориентируясь на личные качества вашего партнера, предугадать, какое именно место больше подойдет для возвращения интима в вашу с ним жизнь. Для кого-то создание интимного пространства там, где его у вас обоих никогда не было, не допустимо: человек просто не захочет заниматься сексом в машине, на полянке в лесу или еще где-то — ему для этих целей нужны комфортные условия. Тогда можно отправиться, например, в романтическое путешествие на двоих, причем можно выбрать место, где вы когда-то были счастливы и неплохо проводили время. А кто-то как раз может оказаться не против сексуальных экспериментов после стольких лет совместной жизни. Повторюсь, в этом вопросе все зависит от индивидуальных качеств вашего партнера и его взглядов на жизнь.

Совет №4. Посмотрите вместе с партнером фильм для взрослых

Вы вряд ли услышите от рядового психолога на консультации подобный совет, но, тем не менее, он работает! Можно пойти и дальше: попробовать внедрить некоторые из увиденных на экране телевизора сценариев в свою интимную жизнь. Уверяю вас, этот способ помог многим парам вернуть близость в отношения. Главное, не стесняться предложить это партнеру, и он вряд ли откажет вам.

Совет №5. Посетите вместе стриптиз-бар

Если за спиной годы совместной жизни, почему бы не внести небольшое разнообразие в нее и не придумать что-нибудь эдакое: например, не сходить на стриптиз или в секс-шоп — в общем, туда, куда вы еще ни разу не ходили, а стоило бы!

Совет №6. Перестаньте стесняться говорить о сексе

Увеличьте дозу разговоров на интимные темы. Причем старайтесь в этих разговорах затрагивать тему своих сексуальных фантазий и живо интересуйтесь фантазиями партнера. Сосредоточьте внимание на нереализованных фантазиях, и предложите их реализовать в спальне или в каком-то другом месте. Уверяю вас, даже разговор на тему фантазий активизирует сексуальные желания партнера, а уж если вы приложите усилия и реализуете задуманное на практике, то интерес к вам обеспечен надолго.

Совет №7. Сделайте своему мужу массаж

И попросите его сделать его вам. Возможно, этот совет не очень оригинальный, зато он действительно работает и не требует от вас особых затраты особых душевных сил и переступания через себя, как, например, разговоры о сексе, просмотр фильмов или поход на стриптиз. Массаж можно делать дома и получать от него удовольствие. Совсем необязательно идти на какие-то курсы эротического массажа, можно ограничиться обычным поглаживанием, разминанием мышц, которое доставит вашему мужу настоящее блаженство. И этого будет вполне достаточно для того, чтобы энергия инь и янь начала перетекать одна в другую и произошло сближение, в том числе и в интимном плане.
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