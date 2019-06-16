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Молчание — золото. 5 фраз, которые не нужно говорить мужчинам 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Братья"
Вы думаете, что он обижается на ерунду, и вы не сказали "ничего такого", однако из-за этих слов у мужчины испорчен весь день. Ведь есть фразы, которые говорить возлюбленному не стоит.

"Дорогой, ты меня любишь?"

Если мужчина правда любит вас, он будет проявлять свою любовь в поступках, а не в пустых разглагольствованиях. Заберет с работы, купит цветы, поможет с уборкой, выгуляет вашу собаку, будет каждый день приносить лекарства, если вы заболеете, — все это гораздо лучше демонстрирует нежные чувства. А ваш вопрос не имеет смысла, ведь каким бы ни был истинный ответ, мужчина все равно скажет "Да".

"Где тебя носило?"

Если вы пять дней и ночей подряд не можете дозвониться до суженного, а потом он неожиданно появляется, возможно, эти слова и уместны. Но если вы будете выдавать эту фразу при любой минимальной задержке мужчины, скорее всего он начнет вам врать.

"Я все сделаю сама"

Да, конечно, вы сами можете сделать с детьми уроки, донести тяжелые сумки, починить кран и прибить в стену гвоздь. Но зачем вам постоянно заниматься всем этим, если мужчина готов помочь? Позвольте ему почувствовать себя полезным и нужным, а свою независимость оставьте до худших времен.

"Как у тебя с деньгами?"

Отношения с мужчиной, который зарабатывает в разы меньше вас, гораздо сложнее. В такой паре он постоянно чувствует свою несостоятельность и уязвимость, а если вы еще будете добивать любимого человека фразой "На что тебе оставить денег?", расставания почти не избежать.

"Ты меня не удовлетворяешь"

Справиться с проблемами в интимной жизни абсолютно реально, но только не в том случае, если вы станете тыкать любимого в его недостатки. Для мужчины нет ничего хуже, чем оскорбленное достоинство, поэтому лучшим решением будет провести деликатную беседу.
Женский форум
Любовь
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