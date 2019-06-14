15 вещей, которые лучше не делать, когда у вас разбито сердце

Разрыв отношений очень болезнен, и женщины, пытаясь пережить его, не всегда ведут себя правильно.

1. Не сразу блокируют бывших

Есть только три уважительные причины оставаться на связи: общие дети, питомцы или собственность. Однако, если рана еще свежа, ничего страшного в эпизодических контактах нет.

2. Хранят их вещи дольше, чем нужно

Если бы бывшему был нужен этот свитер или эти уродливые туфли, он бы забрал их сразу, как только переехал. Так что, оставляя его вещи у себя дома, вы делаете себе только хуже.

3. Придумывают предлоги, чтобы увидеться

Например, купленные несколько месяцев назад билеты на премьеру нового фильма, которую вы ни за что не хотите пропустить. Сходите, только не пытайтесь превратить это в свидание!

4. Обсуждают ту же самую ситуацию с подругами много раз

Они, конечно, выслушивают вас, потому что вы им дороги. Но их больше обрадует момент, когда вам самим наскучит эта тема, поскольку это будет означать, что вы на пути к выздоровлению.

5. Отправляют бывшим сообщения

Всем известно, что каждый раз, когда вы шлете бывшему сообщение по почте, это добавляет три месяца к процессу выздоровления.

6. Чересчур увлекаются знакомствами в Интернете

Самооценке уделяется слишком много внимания, но это не значит, что вам не следует стремиться ее поднять. Только убедитесь, что вы это делаете без риска для здоровья.

7. Проводят слишком много времени в спортзале

Все хорошо в меру, но если беговая дорожка помогает вам уснуть, то это лучше, чем мучить себя воспоминаниями и сожалениями до самого утра.

8. Перестают следить за собой

Конечно, с разбитым сердцем вы не обязаны наряжаться каждый день и держать себя в тонусе. Но, когда депрессия пройдет, вспомните про всякие маникюры, педикюры и мелирования, которые помогут вам быстро встать в строй.

9. Выкладывают много постов о своей новой жизни в соцсети

Естественно, вы хотите, чтобы он увидел, как много потерял. Это не самое благородное, но понятное желание. Главное, не переусердствуйте.

10. Ненавидят его новых подружек

Ревность — это признак неуверенности в себе, но, когда сердце болит от тоски, это совершенно нормальное чувство. Только не вздумайте следить или преследовать своего бывшего: его личная жизнь вас больше не касается.

11. Одержимо ищут нового партнера

Очевидно, вы не хотите, чтобы вас все время бросали. Однако это наверняка случится, если вы будете слишком рано проявлять излишнюю настойчивость в новых отношениях. Расслабьтесь и получайте удовольствие, а не превращайте любовь в тяжкий труд, советует Thought Catalog.

12. Не радуются возможности побыть одной

Одиночество — это не наказание. Сделайте свою независимую жизнь настолько приятной, чтобы быть готовой расстаться с ней только для самых исключительных людей. (Однако в том, что вы ужасно чувствуете себя сейчас, нет ничего страшного.)

13. Смотрят слишком много сериалов

Конечно, на то сериалы и придуманы: помочь нам сбежать от всего, когда нам причинили боль. Но иногда от них надо отключаться, чтобы, например, изготовить пастуший пирог.

14. Вызывают бывшего для выяснения отношений

К сожалению, это редко помогает процессу восстановления, а бывшие поднаторели в умении уходить от ситуаций, причиняющих им неприятные эмоции. Единственные, кто соглашается на это, это любители драматизировать свою жизнь, но вам такие не нужны.

15. Надеются, что бывший передумает

Люди с разбитым сердцем часто хватаются за любую соломинку. Например, за слово «сейчас» в фразе «Сейчас я не могу продолжать отношения», надеясь, что через некоторое время все изменится. Однако проходят недели и месяцы, а он так и не собирается возвращаться. Мораль: если вам говорят, что это конец, верьте этому и уходите.