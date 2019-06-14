Почему он звонит только, когда выпьет

Мужчины любят ощущать себя свободными и независимыми. Поэтому они часто гуляют с друзьями. После приема алкоголя у них обостряются чувства и появляется желание кому-то позвонить. Почему он звонит именно вам?

Думает о вас

Всем знакома пословица «что у трезвого на уме, то у выпившего на языке». Если парень звонит вам, когда выпьет, не стоит переживать. Это означает, что вы ему небезразличны, и он думает о вас.

Проблема может быть только в чрезмерном употреблении алкоголя, когда мужчина не может связать пару слов. Если такие случаи происходят редко, можно не спешить с выводами.

Становится смелее

Скромные парни обычно стесняются говорить о многих вещах с девушками. Выпив немного алкоголя, они становятся более раскрепощенными и откровенными. Им становится проще позвонить девушке и рассказать то, что давно не решались.

При больших дозах спиртных напитков мужчины перестают следить за словами. Они могут совершить необдуманные поступки, из-за которых будут позже очень сожалеть.

Хочется близости

Когда мужчина выпивает, его сексуальные желания усиливаются. Он начинает звонить женщине, к которой испытывает физическое влечение. Если мужчина вспоминает о вас только после употребления дозы алкоголя, то нормальными отношениями это назвать нельзя. В этом случае он поступает, как эгоист.

Ищет собеседника

После выпитого бокала человек желает с кем-либо поговорить. Это нормальная реакция организма на употребление алкоголя. Если рядом с мужчиной в этот момент никого не оказывается, он начинает искать собеседника по телефону.

Если парень позвонил именно вам, значит ему приятно с вами общаться.

Хочет успокоить

Если мужчина отправился на вечеринку сам и звонит вам, значит без вас он не может. Он чувствует себя некомфортно и скучает. Это говорит о привязанности.

Если вам не нравится, когда мужчина звонит вам пьяный, деликатно ему скажите об этом. Не стоит его в чем-то обвинять, ведь в такую ситуацию может попасть каждый. Лучше поговорите с ним, когда он будет трезвым.