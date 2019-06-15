Способы, которыми мужчина признается вам в любви без слов

Женщины любят ушами, а мужчины не привыкли тратить время на слова. Как понять, любит ли тебя твой избранник, если он еще не сказал этих заветных слов?

Иногда наши представления о романтике и о том, как мужчины должны признаваться в любви, далеки от того, что происходит на самом деле. Мы думаем, что он залетит к нам в окно на охапке воздушных шаров и подарит кольцо с бриллиантом, а он просто взял и оплатил наши долги по квартплате. Слишком скучно, но полезно и по-мужски.

Он везет вас в деревню к родственникам и копает картошку

Мужчины очень ценят свое время и просто не готовы тратить его впустую. А копать огород и проводить время на даче вообще мало кто любит. Поэтому, если твой парень согласился на такое времяпрепровождение в выходные, значит, тут явно попахивает любовью.

Он ходит с вами пять часов подряд по магазинам

А еще носит все пакеты и терпеливо терпит ваши капризы по поводу не того цвета, размера, формы и хамского поведения продавцов.

Конечно, у него были другие варианты убить время, но он выбрал самый непривлекательный для себя только потому, что вы очень привлекательны для него.

Он ухаживает за вами во время болезни

На его вопрос «Как твои дела?» вы гнусавым голосом прошептали в трубку: «Похоже, грипп». А уже через 20 минут он звонит в дверь с пакетом полезных фруктов, банкой варенья и кучей лекарств. Да-да, он приехал контролировать вашу температуру, ставить горчичники, поить чаем и развлекать веселыми историями, потому что переживает за вас и очень хочет вашего скорейшего выздоровления.

Он с удовольствием возится с вашим ребенком/крестником/племянником

Для женщины важно, чтобы ее мужчина нашел общий язык с ее ребенком, потому что она прежде всего мать. И мужчина старается завоевать расположение «спиногрыза», чтобы, когда мама спросит у него, что он думает по поводу N, он, не задумываясь, сказал: «Он классный». Или, на худой конец: «Пойдет, бывали и хуже».

Причем от общения с детьми не отказываются даже мужчины, не имеющие подобного опыта. Им важно, чтобы вы были довольны и спокойны за свое чадо.

Он выбирает ваше увлечение и ваш досуг

Когда парень влюблен, он готов все свободные минутки проводить рядом с вами. Вы собрались на балет? И он. Посидеть с подружками в кино? И он. На пятничную бачату? И он. Ему все равно, чем вы заняты в этот момент, главное — он занят и увлечен только вами.

Именно в такие минуты его легко подбить на совместное посещение спортзала и мотивировать на полезное питание, сходить в гости к подруге, которую он терпеть не может, и даже посмотреть мыльную оперу. Пользуйтесь моментом, девчонки.

Он планирует совместное будущее

Что может громче говорить о любви мужчины, как не его желание связать свою жизнь с вашей? Сегодня он принес журнал с интерьерами квартир, а завтра — книгу «Как правильно выбрать имя ребенку».

Он не стесняется планировать совместный отпуск и рождественский ужин у своих родителей, задумывается о смене машины на более вместительную и заводит разговор о свадьбе.

Он балует вас по поводу и без

Ваша квартира вся пропахла розами, и каждый день он дарит небольшие презентики, не забывая присылать утренние SMS с пожеланием удачного дня.

Утром вас ждет кофе в постель, а вечером — романтический ужин. Он внимателен и предусмотрителен. Только вчера вы рассматривали сережки в ювелирном салоне, а уже сегодня они сверкают в ваших ушках.

Он борется со своими страхами и поступается своими принципами

В общем, влюбленный в вас мужчина проводит постоянную работу над собой, только чтобы у его возлюбленной было меньше поводов обидеться или разозлиться на него.

Как ни странно, но по квартире перестали валяться носки, и он больше не опаздывает на ваши встречи, в гостях у вашей мамы он всегда вежлив и внимателен, удалил свою страничку в «Инстаграме» и «Одноклассниках», а еще он перестал кусать ногти, бросать бычки мимо урны и сплевывать себе под ноги.

Все только ради вас

Любящий мужчина всегда предупредителен и помнит все просьбы и жалобы, он изо всех сил старается воплотить в жизнь каждое ваше желание и очень счастлив, когда вам удается провести наедине хоть часок, потому что любит говорить с вами, слушать вас, смотреть на вас и, как ни странно, решать ваши проблемы.