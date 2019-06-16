Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки

«Лента.ру» продолжает рассказывать о том, как развлекаются женщины в разных странах мира. Героинями предыдущей статьи стали жительницы Балкан. В молодости они ярко красятся, занимаются спортом, вызывая восхищение мужчин во всем мире. В пожилом возрасте балканские женщины, махнув на себя рукой, начинают носить черную одежду. На этот раз речь пойдет об армянках. Они по-прежнему стараются выходить замуж девственницами, чтят традиции и слушаются мужа и его родственников. Любят застолья, прекрасно готовят и следят за модой. При этом местные мужчины не отличаются верностью. Почему так — выясняла «Лента.ру».

«Выходить замуж надо непременно девственницей. Это очень важно. При этом никто не смотрит, сколько тебе лет: 18, 30 или даже 50. Наше общество по-прежнему очень и очень консервативно в этом вопросе», — рассказала «Ленте.ру» 28-летняя Мариам.

Они вместе с мужем родились и живут в Ереване, получили высшее образование, женились по любви. Свадьбу сыграли, когда обоим было по 24 года — по местным меркам довольно поздно.

«Уже через пару месяцев после торжества родители с обеих сторон, соседи да просто знакомые, которых я встречала на улице, стали спрашивать, жду ли я ребенка. В течение года я никак не могла забеременеть, но вопросы с их стороны не прекращались, они начинали давить, что, мол, давайте, не затягивайте с этим. Это превратилось в какой-то кошмар, я уже хотела обращаться за помощью к психотерапевту», — жалуется молодая женщина.

Выйдя замуж, Мариам переехала в семью мужа. Сейчас армянские пары, у которых есть возможность, стараются селиться отдельно, однако некоторые по-прежнему, отдавая дань традициям, первое время живут под одной крышей.

«В моем случае мы жили в четырехкомнатной квартире вместе с родителями мужа, его незамужней старшей сестрой и бабушкой. Меня хорошо приняли, но я никак не могла почувствовать себя замужней женщиной. Они сами готовили моему супругу еду, наводили порядок в нашей комнате, вмешивались буквально во все наши дела. Меня воспринимали просто как еще одного ребенка в их большой семье», — рассказывает ереванка.

По ее словам, рассчитывать на помощь свекрови армянским женам обычно не приходится: мать мужа до конца жизни считает, что ее сын лучший на свете, поэтому невестке, как правило, живется несладко.

Армяне обычно говорят, что каждая отдельная семья — это государство в государстве. Здесь царят свои законы, не зависящие от главы правительства и президента. Главным в семье считается отец семейства. Его мнение, решение и желания, как водится, не обсуждаются. Женщины шутят, что на самом деле это далеко не так — все происходит лишь с согласия супруги и только под ее контролем, однако гордые мужчины не должны ничего об этом знать, поскольку не смогли бы с этим смириться.

В понимании армянина жена должна быть не просто верной подругой, но и прекрасной хозяйкой: вкусно готовить (в местной кухне используется около 300 видов приправ для приготовления всевозможных салатов, мясных и рыбных блюд), стирать, убирать, следить за детьми. Довольно либеральные мужчины считают, что армянская жена может работать, если хочет это делать, однако деньги в семью должен приносить именно он.

«Никто не застрахован от того, что армянский муж не пойдет налево или вообще вразнос. Многие рассуждают так: раз он мужик, ему положено гулять. Если раньше жены такое терпели, то сейчас в основном сразу подают на развод», — рассказывает «Ленте.ру» живущая в Москве армянка Карина.

По ее словам, жить в российской столице намного проще, чем в Ереване, — местные либеральные взгляды влияют и на ее семью: «Если в Армении родители, разрешая мне пойти с друзьями на вечеринку, требовали, чтобы я вернулась не позже девяти вечера, то здесь я могу спокойно тусить, родители с этим смирились. Несмотря на то что нравы довольно свободные, сохраняется армянский фундамент — глубокое и искреннее уважение к старшим».

Армяне испокон веков чтят традиции, считая, что если тщательно соблюдать их, то в семье будут царить счастье и благополучие. Особенно это касается свадебных церемоний.

Если в больших городах обычно женятся по любви, то в поселках сохраняется традиция заключения браков по договоренности. За это обычно отвечает мать жениха. После того как выбор пал на какую-либо девушку, будущая свекровь советуется со своим мужем, а потом начинает искать какую-нибудь посредницу среди близких родственников. Если родители избранницы не возражают, сватовство должно состояться.

После этого следует обручение. Заранее выбирают день для помолвки. В доме жениха собираются родственники, которые приносят с собой подарки для будущей невесты. Во время торжества жених надевает своей избраннице обручальное кольцо. Церемония обручения сопровождается танцами, песнями и конкурсами. После этого договариваются о дне свадьбы.

До этого необходимо еще провести ряд мероприятий. Одно из них — смотрины невесты. Будущий жених со своей родственницей приходят в дом возлюбленной с угощениями для ее матери, бабушки и сестер. После этого отцы с обеих сторон оговаривают расходы на праздник, согласовывают число гостей, меню, выбирается место проведения торжества, составляется свадебная программа. На свадьбе обычно присутствуют сотни родственников: от самых близких до самых дальних.

Особую важность представляет венчание в церкви, без этой церемонии свадьба в Армении не признается. Во время религиозного обряда один из друзей жениха должен держать над головами жениха и невесты скрещенные меч и ножны. Считается, что металл будет оберегать пару от злых духов.

После венчания следует официальная часть торжества — сама свадьба. Если в России молодоженов встречают караваем, то в Армении мать жениха дает новобрачным по ложке меда и кладет им на плечо по лавашу. Когда молодые приходят домой, их обсыпают цветами и изюмом.

Сама свадьба представляет собой обильное застолье, песни, танцы и непременно тосты, руководит всем тамада, хорошо разбирающийся в национальных традициях. При этом не все песни веселые, в Армении очень популярны лирические композиции. В данном случае они ассоциируются с тем, что невеста покидает дом родителей. В конце торжества молодожены исполняют в присутствии гостей свой первый танец. На свадьбу принято дарить деньги либо что-то ценное на память.

Раньше было принято выходить замуж в 18-20 лет, однако сейчас ситуация несколько изменилась. Норма сместилась, приблизившись к европейской. Однако часть традиций, царящих в некоторых армянских деревнях, кажется уж слишком патриархальной.

Одну из них в народе прозвали «красное яблоко». Она заключается в том, что наутро после первой брачной ночи соседки и близкие родственницы приходят в спальню к молодым и проверяют простыню. Если на ней есть доказательства того, что девушка выходила замуж невинной, ее семье отправляют корзину с красными яблоками и подарками. Иногда родители невесты могут пригласить друзей и родственников, чтобы похвастаться перед другими, что их дочь была целомудренной и чистой.

«Так что весь поселок обычно знает все подробности о репутации девушки. В случае если "яблочный тест" не пройден, девушку могут отправить домой к родителям. Стоит ли говорить о том, что на ее личной жизни в будущем фактически поставлен крест», — рассказывает Карина.

Помимо свадеб, в Армении вообще очень популярны всевозможные семейные торжества. С особым размахом отмечают дни рождения детей. «Обычно в эти дни закатываем такие праздники! Те, кто побогаче, снимают целые рестораны, приглашают туда клоунов, аниматоров. Они веселят детей, танцуют, столы ломятся от всяких вкусностей. При этом гостей почти столько же, сколько и на свадьбах: родственники, друзья — все приходят целыми семьями. У кого бюджет не позволяет арендовать кафе, устраивают торжества дома», — рассказывает «Ленте.ру» 30-летняя Асият, недавно отметившая день рождения своего сына. Весной ему исполнилось два года.

«Сколько денег ушло на это мероприятие, даже боюсь подсчитать. Но у нас так принято. Каждая семья стремится закатить вечеринку пышнее и богаче, чем была у их друзей», — поясняет ереванка.

Ко всем торжествам местные женщины готовятся с особой тщательностью. Армянки вообще внимательно следят за модой, а также не выходят из дома без хорошего мейкапа. Те, кто недоволен тем, чем его наградила природа, отправляются за помощью к пластических хирургам. В стране это стало настолько популярно, что многие женщины из других государств специально приезжают в Армению, чтобы исправить форму носа, ушей, сделать пластику груди или внести еще какие-либо коррективы хирургическим путем. Считается, что качество услуг очень хорошее, при этом не придется тратить на это много денег.

Индустрия красоты в стране вообще поставлена на поток. В Армении много салонов красоты со всевозможными процедурами.

«Как-то мы приехали в Ереван на свадьбу друзей, нашли визажистов, которые нам сделали потрясающий макияж, никогда еще я не чувствовала себя настолько красивой. Единственное — мои подруги и я стали настолько похожи, мы выглядели как армянские сестры», — смеется 35-летняя москвичка Мария.

В 2015 году в США проводили опрос общественного мнения, согласно которому выяснили, что американцы считают армянских девушек самыми сексуальными в мире. Такой выбор не случаен: от природы армянки обладают соблазнительными формами, прекрасными густыми волосами.

Местные мужчины шутят, что, несмотря на это, местные женщины славятся очень непреклонным характером, часто всбрыкивают, когда их выводят из себя. В порыве гнева они могут оказаться капризными, вспыльчивыми, упрямыми. При этом армянки очень начитанные, образованные и интеллигентные люди. Именно поэтому многим из них по всему миру удалось добиться нереальных высот в моде, культуре и медицине.