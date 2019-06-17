Какая связь между частым сексом и улучшением памяти у женщины

О том, что активная половая жизнь женщины позволяет ей иметь хорошую фигуру, наслышаны многие. Но то, что частный секс благотворно влияет на женскую память, ученые установили только недавно.

В канадском Университете Макгилла обнаружили взаимосвязь между сексом и памятью молодых женщин. Вначале подобная зависимость была выявлена в ходе наблюдений за крысами. Затем положительное влияние на память активной сексуальной жизни было установлено у женщин от 18 до 30 лет. Ученый нейробиолог Лара Маундер, которая принимала участие в исследовательской работе, обратила внимание на то, что у женщин происходит не общее улучшение памяти, а лишь отдельных ее функций. В эксперименте участвовали порядка 80 женщин. Самые сексуально активные из них лучше запоминали имена, слова, но не лица.

Лара Маундер также обращает внимание на то, что исследование корреляционное, а значит, нельзя с уверенностью сказать: секс ли влияет на память, или, наоборот, у более развитых людей с хорошей памятью и половая жизнь более активная.

Журнал Springer опубликовал исследование, которое провели английские ученые. Оно аналогично канадскому, но здесь объектами стали более шести тысяч англичан старше 50 лет. В течение двух лет они вели запись о том, как часто целовались, занимались сексом. И здесь ученые установили улучшение памяти у тех, кто вел более активную половую жизнь. Однако это улучшение было кратковременным. Дальнейшие наблюдения показали, что к старости взаимосвязь между сексом и памятью полностью нивелируется.

Еще раз данные исследований были проанализированы австралийскими учеными университета Вуллонгонга. Основываясь на проведенном анализе, ученый Марк Аллен утверждает, что ухудшение памяти с возрастом никак не связано с сексуальной активностью. Но вот для людей среднего возраста эта взаимосвязь очевидна.

Канадские исследователи, изучая факторы, благотворно влияющие на когнитивные функции дам, обнаружили, что активность этих функций зависит от обычного женского цикла. Более 40 представительниц прекрасного пола с регулярным менструальным циклом заполняли опросник, на основе которого был составлен их гормональный профиль, параллельно проводились и сопутствующие обследования. В частности, замерялся уровень эстрадиола — одного из главных женских половых гормонов — его еще обозначают как Е2. Было установлено, что при наступлении менопаузы у женщин падает уровень эстрадиола, что значительно ухудшает запоминание слов, символов, понятий.

Затем исследования были продолжены. Женщин разделили на три группы. Каждую составили дамы на определенной фазе менструального цикла: фолликулярной, овуляторной и лютеиновой. Первая и третья имеют низкий Е2, овуляторная — высокий. Каждая группа прошла тестирование, в ходе которого женщины пытались запоминать слова на слух, и проходили виртуальный лабиринт, показывая способность ориентироваться в пространстве. Лучшие результаты по запоминанию слов оказались у дам в овуляторной фазе менструального цикла. В то же время дамы с пониженным Е2 показали лучшие результаты в выполнении пространственных задач.

Один из ученых, проводивших это исследование, Уэйн Брейк говорит о том, что его результаты подвергают сомнению теорию о прямой связи низкого эстрадиола и плохим запоминанием. По мнению Брейка, уровень Е2 влияет лишь на то, как женщина решает поставленные перед ней задачи. Ученый считает, женский мозг требует дальнейшего изучения, в частности, интерес представляет взаимосвязь между активностью половых гормонов и когнитивными функциями.