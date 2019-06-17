Про это: как не превратить друга в любовника и наоборот

Факт дружбы между мужчиной и женщиной много лет вызывает споры в обществе. Одни твердят, что теплые товарищеские связи могут соединять только людей одного пола, другие говорят об обратном. Но как бы то ни было, если верить опросам, то около 60% людей, имеющих друзей противоположного пола, хоть раз да испытывали к ним сексуальное влечение. Поэтому нередко случается, что вчерашние приятели превращаются в любовников.

Как сказал однажды блистательный французский писатель Оноре де Бальзак, никто не становится другом женщины, если может быть её любовником. Однако со времен жизни классика мировой литературы прошло почти два века и ситуация в обществе немного, но все же изменилась. Дружба между полами стала более реальной составляющей социума и нередки случаи, когда мужчина и женщина становятся друг для друга по-настоящему близкими людьми, не являясь при этом любовниками. Никто не говорит, впрочем, что мысли о сексе никогда не посещают головы этих товарищей, но многие вполне успешно с ними справляются и дружат дальше. Однако вероятность оказии никуда не исчезает и на протяжении долгих лет является либо угрозой, либо подарком. Ведь по мнению психологов, мы выбираем себе в друзья людей, которые вызывают в нас сексуальное влечение, заранее допуская возможность развития отношений в более интимном направлении. Но хорошо ли на самом деле смешивать дружбу и секс? И что ждать от подобного поворота событий?

Ну, во-первых, вас наверняка будут мучить угрызения совести, злость и возможно разочарование. Такой сценарий особенно вероятен, если половой контакт произойдет случайно. К примеру, вы выпили, разоткровенничались и утром осознали, что произошло. Не исключено, что вы даже не вспомните, каким образом оказались в одной постели. Но чувство стыда обрушится на вас, как только вы поймете, что к чему. Конечно, вы могли пойти на этот шаг намеренно, договорившись время от времени оказывать друг другу подобные эротическо-гуманитарные услуги. Дескать, ты свободна и я тоже, так почему бы нам не поддержать друг друга, ведь мы же друзья. Чаще инициатива таких отношений исходит от мужчины, а женщины, идя у них на поводу, в итоге влюбляются и чувствуют боль разочарования и обиду из-за обманутых ожиданий. Но наверняка в ответ на влюбленность дамы друг напомнит о том, что они просто приятели и не надо портить это банальным романом.

Во-вторых, если вам понравится — вы захотите продолжить начатое. Из этого может получиться либо страстный роман, либо серьезные отношения, ну или и то, и другое. Тут уж как пойдет. Не стоит паниковать. Дружба и в самом деле может перерасти в любовь. Психологи Университета Айовы уверены, что для такого сценария есть все предпосылки: обоюдное уважение, духовная близость и, конечно, доверие. При таком раскладе физический контакт — последняя деталь пазла, которая способна превратить ваши отношения в нечто прекрасное. Но здесь важно, чтобы любви хотели оба друга. Когда влюблен только один, а второй кроме теплых дружеских чувств не испытывает больше ничего, втайне ненавидя себя за то, что допустил переход отношений в горизонтальную плоскость, то этот роман обречен на провал. И что хуже всего, дружба тоже исчезнет.

В-третьих, появится растерянность — что делать дальше? Друзья или любовники — кто вы теперь? В каком направлении надо двигаться? Эта растерянность, неопределенность сильно мешает мыслить здраво, ведь вы сбиты с толку. Все мы привыкли жить в рамках определенных моделей. Мы знаем, как строить отношения с родителями, с детьми, с мужем, другом, любовником… но как вести себя с другом-любовником? Отмотаем пленку Дружеский секс — это не катастрофа. Но он непредсказуем. Половой контакт с товарищем может либо перерасти в настоящую любовь, либо разрушить крепкую дружбу. Часто, когда секс все-таки имел место, люди стараются отмотать пленку назад и, боясь потерять друга из-за минутной слабости, делают вид, что ничего не произошло.

Если эта слабость и впрямь была минутной и никто из вас не хочет серьезных отношений, то поговорите и дайте друг другу понять, что повтора не будет. А поговорив, не возвращайтесь больше к этой теме и старайтесь избегать ситуаций, которые могут так или иначе спровоцировать очередной секс. Ведите себя так, как и прежде — шутите, болтайте, гуляйте, давайте друг другу советы, выслушивайте откровения и помогайте по мере сил. Именно это поможет вам справиться с угрызениями совести. Но если вы чувствуете, что все ваши усилия тщетны и напряжение в отношениях не уходит, то не обманывайте себя — скорей всего ваша дружба со временем сойдет на «нет». По крайней мере, на данном этапе. Возможно, пройдет время, и когда чувство вины и стыда слегка притупятся, вы вновь станете друзьями. Ничто нельзя знать наверняка. Но запомните — если вы не готовы ко всему вышеописанному, то не надо допускать секс с другом.