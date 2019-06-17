Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Про это: как не превратить друга в любовника и наоборот 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Факт дружбы между мужчиной и женщиной много лет вызывает споры в обществе. Одни твердят, что теплые товарищеские связи могут соединять только людей одного пола, другие говорят об обратном. Но как бы то ни было, если верить опросам, то около 60% людей, имеющих друзей противоположного пола, хоть раз да испытывали к ним сексуальное влечение. Поэтому нередко случается, что вчерашние приятели превращаются в любовников.
Как сказал однажды блистательный французский писатель Оноре де Бальзак, никто не становится другом женщины, если может быть её любовником. Однако со времен жизни классика мировой литературы прошло почти два века и ситуация в обществе немного, но все же изменилась. Дружба между полами стала более реальной составляющей социума и нередки случаи, когда мужчина и женщина становятся друг для друга по-настоящему близкими людьми, не являясь при этом любовниками. Никто не говорит, впрочем, что мысли о сексе никогда не посещают головы этих товарищей, но многие вполне успешно с ними справляются и дружат дальше. Однако вероятность оказии никуда не исчезает и на протяжении долгих лет является либо угрозой, либо подарком. Ведь по мнению психологов, мы выбираем себе в друзья людей, которые вызывают в нас сексуальное влечение, заранее допуская возможность развития отношений в более интимном направлении. Но хорошо ли на самом деле смешивать дружбу и секс? И что ждать от подобного поворота событий?
Ну, во-первых, вас наверняка будут мучить угрызения совести, злость и возможно разочарование. Такой сценарий особенно вероятен, если половой контакт произойдет случайно. К примеру, вы выпили, разоткровенничались и утром осознали, что произошло. Не исключено, что вы даже не вспомните, каким образом оказались в одной постели. Но чувство стыда обрушится на вас, как только вы поймете, что к чему. Конечно, вы могли пойти на этот шаг намеренно, договорившись время от времени оказывать друг другу подобные эротическо-гуманитарные услуги. Дескать, ты свободна и я тоже, так почему бы нам не поддержать друг друга, ведь мы же друзья. Чаще инициатива таких отношений исходит от мужчины, а женщины, идя у них на поводу, в итоге влюбляются и чувствуют боль разочарования и обиду из-за обманутых ожиданий. Но наверняка в ответ на влюбленность дамы друг напомнит о том, что они просто приятели и не надо портить это банальным романом.
Во-вторых, если вам понравится — вы захотите продолжить начатое. Из этого может получиться либо страстный роман, либо серьезные отношения, ну или и то, и другое. Тут уж как пойдет. Не стоит паниковать. Дружба и в самом деле может перерасти в любовь. Психологи Университета Айовы уверены, что для такого сценария есть все предпосылки: обоюдное уважение, духовная близость и, конечно, доверие. При таком раскладе физический контакт — последняя деталь пазла, которая способна превратить ваши отношения в нечто прекрасное. Но здесь важно, чтобы любви хотели оба друга. Когда влюблен только один, а второй кроме теплых дружеских чувств не испытывает больше ничего, втайне ненавидя себя за то, что допустил переход отношений в горизонтальную плоскость, то этот роман обречен на провал. И что хуже всего, дружба тоже исчезнет.
В-третьих, появится растерянность — что делать дальше? Друзья или любовники — кто вы теперь? В каком направлении надо двигаться? Эта растерянность, неопределенность сильно мешает мыслить здраво, ведь вы сбиты с толку. Все мы привыкли жить в рамках определенных моделей. Мы знаем, как строить отношения с родителями, с детьми, с мужем, другом, любовником… но как вести себя с другом-любовником? Отмотаем пленку Дружеский секс — это не катастрофа. Но он непредсказуем. Половой контакт с товарищем может либо перерасти в настоящую любовь, либо разрушить крепкую дружбу. Часто, когда секс все-таки имел место, люди стараются отмотать пленку назад и, боясь потерять друга из-за минутной слабости, делают вид, что ничего не произошло.
Если эта слабость и впрямь была минутной и никто из вас не хочет серьезных отношений, то поговорите и дайте друг другу понять, что повтора не будет. А поговорив, не возвращайтесь больше к этой теме и старайтесь избегать ситуаций, которые могут так или иначе спровоцировать очередной секс. Ведите себя так, как и прежде — шутите, болтайте, гуляйте, давайте друг другу советы, выслушивайте откровения и помогайте по мере сил. Именно это поможет вам справиться с угрызениями совести. Но если вы чувствуете, что все ваши усилия тщетны и напряжение в отношениях не уходит, то не обманывайте себя — скорей всего ваша дружба со временем сойдет на «нет». По крайней мере, на данном этапе. Возможно, пройдет время, и когда чувство вины и стыда слегка притупятся, вы вновь станете друзьями. Ничто нельзя знать наверняка. Но запомните — если вы не готовы ко всему вышеописанному, то не надо допускать секс с другом.
Eva.ru: последние новости
Спасибо тебе, мое сокровище: Стас Костюшкин нежно признался в любви жене Мода на свободные отношения: кому и зачем они нужны Наталья Рудова рассказала, о каком мужчине она мечтает
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские способы обольщения, от которых воротит
Все, что вы хотели знать об интуитивном питании
Девушкам хотят запретить колоть филлеры в губы2
Обнаружена опасность туалетной бумаги101
Фанаты восхитились похудевшей Гришаевой
Новости партнеров
Видео
20:14
Обнаружена опасность туалетной бумаги
Здоровье
00:12
Опухший «Иванушка» напугал фанатов
Звёзды
03:14
В России испытали новую систему борьбы с борщевиком
Дом и сад
03:32
Каким стал сын Марии Голубкиной и Николая Фоменко
Дети Звёзды
03:22
Как сделать колбасу времен СССР
Еда
03:40
Звездные матери, отказавшиеся от воспитания детей
Дети Звёзды
06:56
Как живет бывшая жена Валерия Меладзе
Любовь Звёзды
02:29
Е-230 и другие консерванты: в чем опасность
Еда
00:47
В Роскачестве назвали рецепт правильной окрошки
Еда
05:03
Как выглядят настоящие специи
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение