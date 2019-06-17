В 2014 году Валерий и Ирина Меладзе развелись, и это стало сенсаций. Брак Валерия и Ирины считался образцовым: они поженились совсем молодыми, стали родителями трёх дочек. Ирина всегда и во всём поддерживала супруга. Однако, как выяснилось, много лет певец вёл двойную жизнь, хотя и скрывал её ото всех. Валерий ещё в начале двухтысячных закрутил роман с певицей Альбиной Джанабаевой, та даже родила ему сына в 2004 году. Но Ирина ни о чём не догадывалась. Как она пережила развод?
Как живет бывшая жена Валерия Меладзе
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