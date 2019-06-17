Женские способы обольщения, от которых мужчин воротит

Как только женщины не пытаются соблазнить мужчину и обратить их внимание на себя. Красная помада, аромат духов, высокие каблуки, мини-юбки и облегающие блузки, в ход идет все возможное оружие, притягивающее взгляд кавалера на женщину.

Для изучения вопроса обольщения современных мужчин на просторах интернета был проведен опрос из которого мужчины позволили выделить несколько не только не работающих, а совсем отталкивающих способов.

Мужское внимание. Женское мнение, что мужчина испытывая ревность прельщается и увлекается женщиной напрасно. Популярность женщины среди мужчин рассчитывается как низкая социальная ответственность. Мужчину отворачивает от женщины, поведение которой похоже на ночную бабочку или султаншу. Из-за ее легкого поведения она окружается табуном мужчин, чем вызывает только негативные эмоции, которые обольщением не назовешь.

Сильный макияж. Опросы среди сильного пола показали, что использование женщинами декоративной косметики лишнее. Они категорично относятся к яркому макияжу и испытывают неприязнь к огромному количеству косметики на лице, которое мешает женщине быть естественной. Убрать с помощью косметики небольшие недочеты нормально, а превращаться в фарфоровую куклу совсем непривлекательно и даже отпугивающее.

Неестественные губы. Мода на пухленькие губы явно мужчинами не оценена. По их мнению увеличенные губы у женщин выглядят как патология. Безусловно это привлекает внимание, но никакого влечения не вызывает. Мужчин отвращает утиный клюв барышни, сделанный хирургами или мимикой ее лица.

Загар. Чрезмерный загар ни одному мужчине не доставил красивого и сексапильно привлекательного созерцания. Женщины, чей загар напоминает обожжённых куриц-гриль выглядят смешно и нелепо. Самый лучший женский загар по мнению сильного пола, это чуть коричневатая, загоревшая на естественном солнышке, кожа с имеющимися от купальника возбуждающими полосками.

Безумные прически. В первую очередь мужчины обращают внимание на волосы женщины, а не на ее причёску. Жёсткие от огромного слоя лака пакли только раздражают мужчин. А резинки и заколки, собирающие пряди в хвостики и косички, напоминают им девчачий образ, который сильно далек от обольщения и соблазнительного притяжения. Все сложные укладки, прически и стрижки могут быть привлекательны, но просто здоровые, чистые, мягкие и развивающиеся волосы способны сразить мужчину на повал.