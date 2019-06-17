Невеста в грязи и избитый жених: самые страшные свадебные традиции

Казалось бы, свадьба должна стать одним из самых приятных праздников в жизни молодожен. Но только вот в некоторых странах существуют такие свадебные традиции, от которых о свадьбе становится страшно даже думать.

Рыба-меч

В Северной и Южной Корее до сих пор используют древнейшую свадебную традицию — избиение жениха. Причем избивают его рыбой! Прямо во время свадьбы друзья связывают жениха, снимают обувь и носки, а затем начинают хлестать его стопы мертвой рыбой.

Корейцы считают такой ритуал необходимым для того, чтобы в полной мере подготовить мужчину к первой брачной ночи.

Французский деликатес

В некоторых регионах Франции все еще пытают молодожен жутким обычаем. Когда свадебная церемония завершается, гости сгребают остатки еды в унитаз. После чего они врываются в комнату новобрачных и не уходят пока те не попробуют содержимое унитаза. Сейчас правда объедки со стола заменили на шоколад. Но, кажется, молодоженам от этого легче не стало.

Безвыходная ситуация

В одной из индонезийских общин молодоженам запрещается выходить из дома, посещать туалет и ванную в течение трех дней после свадьбы. При этом за ними присматривают еще несколько человек, которые выделяют новоиспеченным мужу и жене минимальное количество еды и воды. Так их готовят к возможным тяготам совместной жизни.

Очернить невесту

В Шотландии существует традиция «очернения» невесты. Девушек принято прилюдно обливать темной жидкостью Это может быть черная патока, смесь остатков еды или даже экскременты животных. Шотландцы уверены, что такое унижение только закаляет невесту.

Учиться у старших

В некоторых африканских деревнях мать невесты накануне свадьбы обучает девушку премудростям любви. Невеста должна понаблюдать, как проводит ночь ее мама с мужем, а затем применить это на практике в свою первую брачную ночь. При этом мама лично проверит, насколько точно девушка следует ее инструкциям.

Гости дорогие

На Маврикии гости ложатся на пол, став своеобразным «ковром» для молодоженов. Новобрачным необходимо пройти прямо по спинам своих гостей, тем самым отдав дань многовековой традиции.