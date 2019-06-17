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Совет да любовь: что нельзя делать молодоженам на свадьбе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Свадьба Мюриэл"
Многие молодые люди скептически относятся к приметам, которым доверяли наши бабушки. Однако к некоторым свадебным поверьям стоит отнестись серьезно — вдруг именно древние премудрости сделают ваш брак счастливым.

Никаких примерок

Невеста ни при каких обстоятельствах не должна давать кому-либо примерять хоть что-то из своего свадебного наряда. В особенности это касается колец. Все это используют, чтобы наложить порчу и тяжелые болезни.

Один не воин

В день свадьбы молодые должны фотографироваться только вдвоем. Ни в коем случае не по отдельности. Кроме того, нельзя допускать, чтобы гости на фото вставали между женихом и невестой.

Оставьте букет себе

Ваши незамужние подруги и без пойманных цветов найдут себе возлюбленного. Забудьте про эту традицию и оставьте букет у себя. Дома он будет оберегом вашего семейного счастья.

Не пейте до дна

Во время застолья бокалы молодоженов не должны оставаться пустыми. В противном случае их семейная жизнь будет полна слез и разочарований. Также запрещается есть из одной тарелки — это грозит частыми конфликтами.

Фатальное заблуждение

Почему-то многие уверены, что фату с невесты должна снимать свекровь. Однако на самом деле делать сделать это может только муж. К тому же именно он должен следить за тем, чтобы до момента снятия ее никто не касался.
Женский форум
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