Кто круче в постели — провинциалки или москвички

Выясняем вместе с нашими читателями и экспертами.

На нашем форуме снова жарко. Оказывается, некоторые мужчины убеждены, чтобы узнать, какова девушка в постели, достаточно выяснить, из какого она города. Некоторые особо предприимчивые представители мужского пола даже устраивают секс-туры по провинциальным городам России. Только вот мнение их о том, кто лучше в постели — провинциалки или москвички — разнится.

Виталий, 41:

«Я натерпелся от провинциалок. Встречался с несколькими, на одной даже собирался жениться, но вовремя одумался. Все истории, конечно, разные, но прослеживалась одна тенденция — все приезжие девушки пытались манипулировать мной с помощью секса. Кто-то слишком долго заставлял ждать, прикидываясь святой невинностью. Кто-то наоборот отдавался на первом свидании, а потом считал, что я им чем-то обязан за это. В общем, я вынес для себя одну простую истину — провинциалки очень хотят замуж, секс для них это всего лишь средство заполучить мужа с пропиской. Телом отдаются, а душой нет».

Артем, 33:

«Обожаю девушек из провинции. Стыдно признаваться, но я даже немного на них помешан. Что не женщина — то невинный, чистый и наивный цветочек. Главное, выбирать помоложе и тех, кто совсем недавно перебрался. Москва очень быстро «портит» девушек. Уже через пару лет в столице краснеющая при слове «попа» девица превращается в городскую тусовщицу с кучей ухажеров. Секс с девчушкой, которая только вчера приехала из глубинки, — просто волшебный. Ничего не может сравниться с тем, чтобы быть первым у женщины. Открывать для нее новые горизонты. Помогать познавать собственную сексуальность… Московские дамы уже давно все открыли и еще тебя научат, а так хочется чувствовать себя ведущим, а не ведомым…».

Иван, 36:

«Я в свое время много мотался по России с командировками и могу с уверенностью сказать, что провинциальные девушки — настоящий огонь в постели. В Москве женщинам нужны твой статус, деньги, дорогие рестораны, хорошие ботинки, дорогие подарки. А когда спустя 3 месяца дело доходит до секса, оказываются холодными и мало заинтересованными: «Я снизошла до секса с тобой, больше ничего делать не буду!» Ничего интересного, одним словом. А девчонки из провинции отдаются, как в последний раз. Командировки закончились, а я так и не перестал путешествовать по отдаленным уголкам нашей родины».

Илья, 27

«Столичные женщины — идеальны. Красивые, ухоженные, хорошо одетые, знают себе цену и чего хотят от жизни. Они знают, не только как соблазнить мужчину, но и как сделать так, чтобы он остался в ее постели. Знают, как доставить мужчине удовольствие, как разнообразить сексуальную жизнь и как получать удовольствие самой. Девушкам из глубинки до них ой как далеко, секспросвет так далеко еще не зашел».

Марина, 35

«Я раскрыла сою сексуальность только в 32 года. Ощущение, что до это я жила в слепом неведении. Дома о сексе не говорили, в школе тоже. Откуда мне было знать о точке G, разновидностях удовольствий, техниках и позах? Все происходило по наитию, при выключенном свете и не обсуждалось вслух. Переехав в Москву я за 2 года узнала так много, сколько за 30 лет жизни в своем маленьком городке не узнала. Очень жаль, что во многих семьях секс до сих пор табуированная тема, люди очень много упускают, не желая просвещаться в вопросах секса».

Так кто же лучше в постели: провинциалки или москвички?

Ответить на этот вопрос нам помогут наши эксперты.

Виктория Бастрыкина, психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets:

«Однозначного ответа нет, всегда бывают исключения. Но, как правило, москвички более раскрепощены в постели, чем девушки из маленьких городов. На самом деле, тут все зависит от того, кто больше интересуется данной темой, обучается и конечно практикует. В маленьких городах такая возможность представляется не всегда. Все-таки в Москве люди уже привыкли говорить не стесняясь о сексе и заниматься своим сексуальным образованием».

Анна Ток, психология отношений, редактор раздела «Он и она» на Wday.ru, колумнист: