Работа над доверием: 5 упражнений для крепких отношений

Создание доски желаний, обмен телефонами на несколько часов и еще +3 способа укрепить доверие к партнеру!

Если в отношениях вы всегда на взводе, держите все на контроле, не можете расслабиться и считаете, сколько пришло в 9 вечера вашему возлюбленному эсэмэсок, пора что-то в жизни менять. Доверие — ключевая составляющая совместной жизни, без него не бывает эмоционального контакты, и по-настоящему близкими людьми без него вы никогда не станете. Но вы в силах все изменить! Есть несколько способов закрепить доверие в паре. Выбирайте понравившиеся или пробуйте все.

1. Расскажите друг другу о своих страхах

Доверять партнеру — это не просто не бояться ходить с ним по темным улицам (хотя это тоже важно!), а посвящать его в свои мысли, желания, мечты, переживания и особенно страхи. Душевная близость между вами станет крепче, если вы будете открытыми друг перед другом. Поделиться тем, чего мы боимся, — значит, стать для партнера уязвимым. Не каждый на это осмелится. Но если вы переборите страх, то выйдете с возлюбленным на новый уровень понимания и принятия друг друга.

Боитесь ли вы потерять работу, растолстеть, стать непривлекательным для своей второй половинки — не бойтесь показаться сентиментальной или даже глупой, в откровении нет ничего постыдного! После ваших слов партнеру будет проще понимать, где нужно проявить больше заботы и ласки. Попробуйте!

2. Создайте доску желаний

Многие семейные психологи советуют парам создать совместную доску желаний. Что это такое? Это доска, которая визуализирует все ваши «хотелки»: мечтаете о детях, большом доме, лабрадоре, машине марки BMW и песцовое шубе? Найдите эти картинки в интернете, распечатайте и наклейте на доску (или на ватман). Суть упражнения в том, что в игровой форме вы сможете узнать, что каждый из вас хочет получить в будущем, к чему прийти, чего добиться. А еще это отличный способ понять, видит ли ваш партнер в дальнейшей жизни детей, свадьбу, а не только совместные развлечения и путешествия. Занятие превратится в романтический вечер, если ваши планы совпадают, вы смотрите в одном направлении и идете к одним и тем же целям.

3. Обменяйтесь телефонами на некоторое время

Очень опасное упражнение! Но только для тех, кому есть что скрывать. Никто не оспаривает важность иметь личное пространство человека, пусть даже и в виртуальном мире. Это задание одноразовое. Суть его заключается в следующем: вы с партнером в незапланированное заранее время меняетесь смартфонами и вольны делать в них что захочется. Если вам легко дается это упражнение, то у вас высокий уровень доверия в паре. Цель задания состоит в осознании, готовы ли вы отдать второй половинке свой гаджет со всеми переписками в соцсетях и мэссенджерах, звонками, дурацкими фото и письмами в почте. Даже если у вас ничего такого нет, но и нет желания отдать в руки партнера телефон, значит, вы не готовы довериться ему. А если возникает чувство тревоги, то вы даже на подсознательном уровне не можете отпустить ситуацию и впустить возлюбленного в круг доверия.

4. Вместе займитесь чем-то новым

У каждого из вас свои хобби и интересы — это здорово! Но по-настоящему укрепить отношения поможет совместное занятие новым делом, которым ранее не увлекались ни вы, ни ваш партнер. Что это будет — игра в шахматы, дайвинг, посещение курса испанского языка или же занятия по фламенко, — решать вам! Суть упражнения в том, чтобы вы находили общие интересы. Ведь людей сближают не рассказы о том, как круто один из них провел время, пока второй занимался своими делами, а именно совместные впечатления. Есть множество развлечений и тренингов, рассчитанных на плотное взаимодействие в паре. Например, занятия по акройоге. Она является отличным способом межличностной психотерапии, ведь во время упражнений ваш партнер должен будет поддерживать ваше тело, а вы, в свою очередь, довериться ему и полностью положиться на него. Танцы или командные игры — тоже отличный способ развить партнерские отношения и научиться доверять друг другу.

5. По очереди планируйте совместные развлечения

Контроль — удел эгоистов! Если вы из тех, кто планирует за двоих будни, выходные, досуг и вообще все на свете, то пора остановиться и послушать, чего хочет ваш партнер. Может, он не в восторге от посещения кинотеатра по субботам, а предпочел бы отправиться с вами на велопрогулку? Договоритесь организовывать ваш отдых по очереди: на эти выходные досуг планируете вы, на следующие — ваш партнер. И только давайте без упреков! Даже если мужчина повел вас на турнир по покеру или на свидание в бассейн. В этом и состоит суть упражнения: доверить ему ваш отдых, а не фыркать о том, как он все провалил!