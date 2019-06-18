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Американка осудила методы соблазнения мужчин и была осмеяна 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: David Oxberry / Globallookpress.com
Американская писательница Дениз МакАллистер (Denise McAllister) выразила недовольство тем, что женщины винят мужчин в незапланированной беременности, хотя сами пытаются их соблазнить. Ее пост в Twitter стал вирусным и породил среди микроблогеров споры о методах соблазнения мужчин.
«Я устала слышать о женщинах, которые считают себя жертвами, хотя сами привлекают мужчин намазанными блеском губами и покрытыми смазкой ногами и не могут противостоять своему сексуальному желанию»,
— написала она. Многие пользователи отнеслись к такой публикации негативно, посчитав, что таким образом МакАллистер полностью перекладывает ответственность за беременность на женщин.
Большинство комментаторов рассмешило то, как писательница описала способ привлечения мужчин. «Если все эти годы вы смазывали ноги, можно понять, почему вы несчастны», — иронизировал один из юзеров. «А я и не знала, что смазка на ногах привлекает парней. Я отстала от жизни», — написал другой.
В комментарии газете Metro писательница прояснила, что действительно считает женщину полностью ответственной за беременность, так как это ее тело. Случаи насилия МакАллистер считает исключением. Также она уточнила, что под словом lube, которое чаще всего используется в значении «смазка», подразумевала любое масло для увлажнения кожи.
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