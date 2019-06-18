Писательница разозлила соблазнительных женщин

Писательница из США Дениз МакАллистер (Denise McAllister) заявила, что устала от того, что женщины строят из себя жертв и винят мужчин в незапланированной беременности, в то время как сами соблазняют их. Пост, который она опубликовала на своей странице в Twitter, стал вирусным и спровоцировал споры о том, как соблазнять мужчин.

По ее словам, женщины сами привлекают мужчин "покрытыми смазкой ногами" и не могут противостоять собственным желаниям.

Некоторые комментаторы решили, что публикация американки перекладывает ответственность за беременность только на женщин. Другие — посмеялись над этим постом.

В комментарии изданию Metro МакАллистер подтвердила, что считает женщина — единственная, кто несет ответственность за беременность и за свое тело. Случаи насилия писательница назвала исключением. Она отметила, что под словом "смазка" имела в виду масло для кожи.