Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Писательница разозлила соблазнительных женщин 

Рамблер 1 час назад
Писательница из США Дениз МакАллистер (Denise McAllister) заявила, что устала от того, что женщины строят из себя жертв и винят мужчин в незапланированной беременности, в то время как сами соблазняют их. Пост, который она опубликовала на своей странице в Twitter, стал вирусным и спровоцировал споры о том, как соблазнять мужчин.
По ее словам, женщины сами привлекают мужчин "покрытыми смазкой ногами" и не могут противостоять собственным желаниям.
Некоторые комментаторы решили, что публикация американки перекладывает ответственность за беременность только на женщин. Другие — посмеялись над этим постом.
В комментарии изданию Metro МакАллистер подтвердила, что считает женщина — единственная, кто несет ответственность за беременность и за свое тело. Случаи насилия писательница назвала исключением. Она отметила, что под словом "смазка" имела в виду масло для кожи.
Любовь , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вреднее — соль или сахар3
Какой рост мужчин оптимален для женщин2
Действенные способы похудеть во сне
Кто круче в постели — провинциалки или москвички85
Работать нужно не до ночи, а головой1
Видео
02:46
Клубника в России оказалась ненастоящей
Еда
00:10
Девушка еле влезла в купальник и развеселила Сеть
Мода
20:14
Обнаружена опасность туалетной бумаги
Здоровье
01:00
Как правильно маскировать лысину
Красота
03:38
Что не стоит есть при артрите
Здоровье Еда
02:30
Александру Захарову не узнали после пластики
Красота Звёзды
04:02
Из-за чего дочь звезды 90-х спивается и нищенствует
Звёзды Дети
00:12
Опухший «Иванушка» напугал фанатов
Звёзды
03:14
В России испытали новую систему борьбы с борщевиком
Дом и сад
04:41
Почему 37-летний Родион Газманов до сих пор не женат
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение