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Не прокатило: мужчина прикинулся холостым, чтобы найти жилье и спровоцировал скандал в Сети 

Passion.ru 6 часов назад
Фото: Passion.ru
Предприимчивый парень попытался прикинуться одиноким, чтобы снять подходящее жилье через социальные сети. К сожалению, его шутку не оценила девушка, с которой он встречался достаточно продолжительное время.
Австралиец искал недвижимость в городе Аделаида достаточно давно: он опубликовал информацию о желании снять комнату, рассказал о графике работы, возможности платить до 200 долларов в неделю, отсутствии жены и зависимостей от алкоголя или наркотиков. Однако вместо ожидаемого арендодателя молодой человек вскоре обнаружил свою разъяренную пассию, которая была неприятно удивлена новостью об его свободном статусе.
«Что это такое, детка?! С каких это пор ты не женат и находишься в поисках жилья? Какой замечательный парень. Просто напомни-ка мне снова, кто такие эгоисты, потому что кажется, что это касается тебя, а не меня. Учитывая, что я та, кто изо всех сил старается найти для нас и троих детей дом, в котором можно будет жить. И в этот момент у тебя хватает смелости писать подобное, не задумываясь о нас…», — прокомментировала публикацию своего вовсе не одинокого возлюбленного девушка.
Как рассказывает британское издание Daily Mail, вскоре пост был удален со странички поиска жилья на Facebook, однако он быстро перекочевал в Instagram, где пользователи социальной сети принялись активно комментировать происходящее.
«Неужели она не могла связаться с ним напрямую?», «Вау, это немного странно. Поддержите мой попкорн», «Это ведь не его дети!», «Внезапно захотелось присоединиться к группе, чтобы последить за развитием событий», «Боже, как же это смешно!» — вовсю веселились подписчики аккаунта о поиске жилья.
Однако большая часть комментаторов встала на сторону парня, предположив, что он мог соврать в публикации, чтобы повысить шансы на нахождения недвижимости.
Текст: Эльмира Мустафаева
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