Не гоните сексуальность: топ−5 ошибок

WomanHit.ru подскажет, над чем стоит задуматься, если интерес друг к другу пропадает

Стремясь стать идеальной во всем, особенно в сексуальном плане, девушки часто перебарщивают и получают прямо противоположный эффект, отталкивая мужчину своей мечты. Мы собрали самые основные ошибки, которые совершает прекрасная половина в погоне за вниманием мужчин.

Задаете вопросы о своей фигуре

«Тебе не кажется, что я поднабрала?» — часто слышат мужчины даже от стройных спутниц. Партнеру довольно трудно сориентироваться и дать вам внятный ответ, особенно когда вы не обладаете параметрами, которые озвучиваете мужчине. Даже если у вас есть некоторые несовершенства, которые вы можете исправить, не заостряйте на них внимание — это совершенно ненужная тема в ваших отношениях и уж точно не добавит вам притягательности в глазах мужчины.

Критика других девушек

Взрослая женщина никогда не опустится до обсуждений умственных и внешних особенностей других женщин в присутствии своего мужчины. Это вас не красит, да и мужчина заподозрит, что у вас есть какие-то комплексы. Сделайте обратное — похвалите понравившуюся девушку, укажите на ее достоинства, ваш партнер будет приятно удивлен вашей рассудительностью: ему захочется узнать вас еще ближе.

Постоянные ругательства

Если вы не проводите большую часть жизни на корабельной вахте, ничто не может оправдать вашу привычку материться по поводу и без. В глазах мужчины такая девушка представляется, скорее, другом по алкогольным трипам по барам, но никак не любовницей. Подумайте, какая из ролей в его жизни интересует вас больше.

Вы сравниваете его с другими мужчинами

Для мужчины нет ничего обиднее, когда его сравнивают с другими мужчинами, особенно знакомыми. Конечно, трудно себя контролировать в пылу ссоры, но все же постарайтесь избегать даже намеков на сравнение с друзьями, знакомыми и мужьями подруг. Ссора пройдет, а осадок останется. Мужчина будет постоянно думать о том, что вы теоретически можете его бросить ради другого мужчины, все это вызывает в нем лишь злость и обиду на вас, хотя на самом деле вы пытались возбудить в нем сексуальный интерес. Будьте осторожнее со словами.

Пытаетесь привлечь внимание бьюти-новинками

Мужчине сложно отличить коралловый оттенок от алого, ему практически всегда все равно, какой формы ваши ногти, главное, чтобы вы его не поранили. Все, что нужно вашему партнеру от вас — ухоженность и приятный запах, ведь ничто больше не возбуждает, чем вкусно пахнущая женщина с аккуратным маникюром и прической, которую хочется оберегать.