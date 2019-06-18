Что поцелуи мужчины говорят о его чувствах

В их числе:

дружеский;

почтительный (поцелуй руки, кольца на ней, а у некоторых африканских племен — целование ног вождя или даже его следа);

ритуальный (люди целуют неодушевленные предметы, перед которыми преклоняются: знамена, предметы религиозного культа, родную землю и т.д.);

умиленный (в основном обращен на детей);

родственный;

воздушный;

любовный. Филематология — наука о поцелуях. Удивлены? Но она, действительно, существует и занимается изучением физиологических и психологических особенностей поцелуя людей. Так, этой наукой было установлено несколько видов поцелуев.

Последний имеет столько разновидностей и оттенков, что заслуживает отдельного внимания. Поцелуи между мужчиной и женщиной можно разделить на нежные и страстные. Причем нежный очень быстро может перейти в страстный, если оба партнера готовы к интимным отношениям и стараются передать это в поцелуе.

Но чаще всего первый нежный поцелуй — это изучение партнера. Именно он решает, стоит ли продолжать отношения с этим человеком. Проведенный группой американских исследователей специальный опрос выявил, что 71 процент мужчин и 69 процент женщин использовали поцелуй, чтобы показать, что не прочь отправиться с партнером в постель. Поцелуй в данном случае для женщин значит намного важнее, чем для мужчин. Тот же опрос показал, что половина мужчин готовы приступить к интимной близости и без поцелуя, а более 80 процентов девушек сказали, что без поцелуя к сексуальной связи не готовы.

Когда «контакт установлен» мужчина больше чем женщина выражает свои эмоции поцелуями. Прикасаясь губами к различным частям тела партнерши, он таким образом показывает свое отношение к ней, либо подает знак, намекающий на определенное желание. К примеру, если между партнерами уже есть связь, поцелуем в щеку при встрече мужчина показывает, что рад видеть женщину и дорожит ею.

Шея считается эрогенной зоной, и поцелуй в нее — это прямое приглашение к интиму. В США зафиксирован случай, когда человек получил тюремный срок за сексуальное домогательство после того, как поцеловал женщину в шею.

Неоднозначное отношение у женщин к поцелую в глаза. В Европе часто — это просто знак внимания между молодыми людьми (то же, что поцелуй в щеку). В России он не так распространен, а в некоторых местностях даже является нехорошей приметой — якобы это к расставанию. На самом деле, по наблюдениям психологов, специализирующихся на филематологии, если мужчина целует женщину в глаза, значит, он относится к ней, как к ребенку, и готов взять на себя заботу о ней.

Примерно то же самое означает поцелуй в лоб − заботу о любимом человеке, готовность браться за решение его проблем.

Но с этим же поцелуем у многих связано предубеждение (в лоб обычно целуют покойников). И оно не безосновательно. Если мужчина решил расстаться с женщиной, то, после дежурного «позвоню» и поцелуя в лоб, женщине нет смысла ждать его. Мужчина чмокает вас в нос — обратите внимание, происходит это только тогда, когда вы в плохом настроении, на что-то обижены или чем-то расстроены. Таким образом он пытается отвлечь вас он грустных мыслей, поднять вам настроение и, безусловно, привлечь внимание к себе.

Профессор психологии из США Венди Хилл в ходе ряда экспериментов нашла ответ на вопрос, почему поцелуй вызывает всплеск положительных эмоций. Ученые колледжа Лафайетт штата Пенсильвания под руководством профессора Хилл измеряли уровень кортизола и окситоцина у полтора десятка влюбленных пар до поцелуя и после. Оказалось, что гормон стресса кортизол у всех без исключения понижался. А вот окситоцин, отвечающий за привязанность, повышался только у мужчин.

Несколько значений имеет целование рук. Уважение — если просто целуется кисть; намек на развитие отношений, если речь идет о поцелуе запястья; и страстное желание при поцелуе пальцев.

Страстные поцелуи в рот не только буквально кричат о бушующих чувствах, но еще и положительно влияют на здоровье. Специалисты недавно созданной в США Ассоциации поцелуев рекомендуют целоваться таким образом не менее трех минут. Во-первых, как утверждают геронтологи, во время поцелуя замедляется выделение химических соединений, отвечающих за старение организма, кожа становится более упругой за счет напряжения более тридцати мышц лица, задействованных в поцелуе. Во-вторых, по свидетельству стоматологов, влажные поцелуи способствуют выделению особенной слюны, содержащей в своем составе большой процент калия и фосфора, это помогает защитить зубы от кариеса и пародонтоза. И в — в третьих, говорят диетологи, во время страстного продолжительного поцелуя расходуется 12 калорий (девчонки, берите на заметку!). В целом же, утверждают специалисты Ассоциации, страстный поцелуй активизирует обменные процессы в организме и усиливает кровоснабжение головного мозга. В ходе него высвобождаются химические соединения, которые оказывают на мозг воздействие, аналогичное наркотическому, но сила его более чем в две сотни раз превышает воздействие морфина. Чтобы было более понятно, поясним: первоначально наркотические вещества активизируют все процессы в организме человека: у него во много раз активнее работает головной мозг, повышается выносливость. При длительном употреблении наркотических веществ все это переходит в стадию «затухания», а затем наркотик начинает разрушать и убивать организм. А вот поцелуи последующего эффекта разрушения не имеют: чем дольше и более страстно будете целоваться, тем лучше для вас и вашего здоровья.