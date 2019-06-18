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Батрутдинов и Бузова объяснили, почему не стали парой 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова стали героями первого выпуска шоу «Есть вопросы». Накануне на YouTube было опубликовано дополнение к выпуску, куда были включены материалы, ранее не вошедшие в шоу. Комик и телеведущая рассказали, почему у них так и не сложились романтические отношения.
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По словам Тимура, он чувствовал, что Ольга еще не до конца отошла от развода. Она очень болезненно переживала расставание с экс-супругом Дмитрием Тарасовым.
«Я знаю, что у вас была любовь. Я понимаю, что тебе до сих пор сложно», — признался шоумен.
Бузова, в свою очередь, не стала скрывать: если бы звезда Comedy Club был более настойчивым и начал в свое время ухаживать за ней, возможно, все сложилось бы по-другому. Сейчас же, по словам девушки, подходящий момент завоевать ее сердце упущен.
«Я очень тебя люблю. Но это не такая любовь, как к мужчине», — откровенничает Ольга.
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова общаются на откровенные темы. Кадр из шоу «Есть вопросы» на YouTube
И все же многие поклонники уверены, что звезды закрутили роман, но тщательно его скрывают. По крайней мере, некоторые факты говорят в пользу этого.
Слухи о том, что телеведущая и комик вместе, начались после их совместного отдыха в Таиланде. Потом парочка приняла участие в шоу «Где логика?», участники которого, по традиции, состоят в отношениях.
Кроме того, Ольга и Тимур довольно часто позволяют себе недвусмысленные намеки. Поздравляя шоумена с днем рождения, певица написала очень много теплых и добрых слов, а также не упустила возможности лишний раз напомнить о себе.
«Кстати, ты обещал жениться на мне в прошлом году, если мы не найдем вторых половинок, помнишь? Я пока свободна. А ты?» — написала Ольга.
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Женский форум
Любовь , Дмитрий Тарасов , Тимур Батрутдинов , Ольга Бузова
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