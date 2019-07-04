7 основных эмоциональных потребностей в отношениях, которые сблизят вас с партнером

Вне зависимости от того, как долго длятся ваши отношения с партнером, существует несколько важных аспектов, которые помогут вам сблизиться еще больше и, что называется, почувствовать, что вы действительно «на одной волне».

В противном случае вам грозит неминуемое расставание и очередной поиск подходящего кавалера. О том, на какие именно эмоциональные потребности в отношениях следует обратить внимание — в материале Passion.ru.

Ощущение безопасности и доверие

Каждый человек хочет ощущать себя в безопасности, рядом со своим партнером. Очень важно защищать свои чувства (и своих близких), поддерживать друг друга, и, конечно, доверять, а не проверять избранника по любому поводу. Ведь, согласитесь, мало кто захочет продолжать отношения, в которых он чувствует себя неуютно или которые унижают его тем или иным образом.

Возможность не докладывать обо всех своих действиях

Тотальный контроль еще никому не пошел на пользу. Поэтому, как бы сильно вы не ревновали своего избранника, просто вспоминайте о том, что среди многих претенденток он выбрал именно вас и дайте ему чуть больше свободы. Иначе в какой-то момент ваш партнер устанет от того, что ему нужно чуть ли не каждую минуту «отправлять вам отчет» и найдет себе ту, с которой ему будет намного легче и комфортнее.

Ощущение, что вас слышат и понимают

Казалось бы, что сложного в том, чтобы выслушать своего партнера и, если ему это необходимо, дать ценный совет или оказать посильную помощь. Однако, как сообщают психологи, очень многие супружеские пары, обращаются к ним именно с этой проблемой. Они уверяют, что вторая половинка их не понимает и, что самое печальное, даже не хочет слышать и вникнуть в их проблемы или переживания. Поэтому, постарайтесь давать своему избраннику выговориться и показывайте, что вам действительно интересно то, что происходит у него в жизни (помимо вас, разумеется). И тогда ваш партнер тоже начнет проявлять большую заинтересованность ко всему, что происходит с вами.

Возможность общаться с теми, с кем вы хотите

Еще одна эмоциональная потребность — выбирать круг общения в зависимости от ваших интересов, а не тот, который навязывает вам ваша вторая половинка. Наверняка вы тоже сталкивались с тем, что в какой-то определенный момент вам начинают мягко внушать, что вас окружают недостойные люди, поэтому с ними не нужно поддерживать отношения. И как бы невзначай убеждают, что друзья вашего партнера более достойны того, чтобы водить с ними дружбу. И вроде бы никаких ультиматумов, однако вы оглянуться не успеете, как теряете своих собственных друзей, предпочтя им окружение своего благоверного. Психологи, кстати, напоминают, что нельзя полностью растворятся в партнере, словно проживая его жизнь. Иначе вы просто станете не интересны и вам быстро найдут замену. Поэтому, как только вы начинаете понимать, что вам диктуют, с кем вы можете дружить, а с кем нет, постарайтесь спокойно, но уверенно объяснить, что у вас свои интересы и они никак не мешают вашим отношениям (напротив, делают их еще более интересными).

Возможность развиваться и самосовершенствоваться

Многие женщины, едва лишь получив свидетельство о браке, тут же соглашались на уговоры благоверного оставить свою работу (увлечения и так далее) и всецело посвятить себя поддержанию домашнего уюта. И если в самом начале отношений они даже морально поддерживали супругу, которая ради этого отказалась от каких-то перспектив, то со временем их начинал раздражать тот факт, что они «обеспечивают семью, в то время, как она постоянно сидит дома». И, увы, теряют всякий интерес к своей второй половинке. Поэтому не отказывайтесь от собственных планов в угоду другим и занимайтесь саморазвитием.

Ощущение близости и страсти

Каждому хочется чувствовать себя желанным и понимать, что вы волнуете своего партнера, как и прежде. И если вдруг ощущение близости проходит, интимная жизнь оставляет желать лучшего, и вы все чаще заглядываетесь по сторонам, то, увы такие отношения обречены. Чтобы этого не произошло, постарайтесь как можно чаще удивлять своего избранник, устраивать ему романтические сюрпризы и признаваться ему в своих чувствах. Ведь женщины, например, любят ушами и если они не слышат комплименты от своего близкого человека, то будут искать их на стороне (речь, разумеется, не об изменах, а о легком флирте). Поэтому почаще флиртуйте со своей супругой и давайте ей понять, что она для вас единственная и неповторимая. То же самое касается и дам. Если вы постоянно будете «пилить» своего возлюбленного, не упоминая о том, что он все равно для вас самый любимый и желанный, то не удивляйтесь, что однажды он просто соберет свои вещи и уйдет.

Ощущение своей значимости и ценности

Как только партнеры перестают гордиться достижениями друг друга (не ва