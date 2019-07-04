Сексолог рассказала, как распознать хорошего любовника по длине ноги

Сексологи рассказали, как распознать мужчину, который умеет доставить большое удовольствие в интимных отношениях. Как оказалось, хорошего любовника можно узнать как по его внешнему виду, так и по поведению.

Как сообщила «Ридусу» семейный психотерапев и психолог-сексолог Инна Паустовская, в первую очередь, нужно обратить внимание на особенности внешности.

«У сексологов есть такое понятие, как «уровень сексуальной конституции. Он состоит из разных параметров, и в эти параметры, входит, как ни странно, длина ноги. Есть так называемый „трахотерный индекс“, он от слово „трахотер“ — тазобедренный сустав. Так вот, чем короче длина ноги от тазобедренного сустава до пола, тем выше уровень сексуальной конституции — или, простыми словами, сексуальности. Поэтому если мужчина маленький и коренастенький — это один из первых признаков высокого уровня сексуальности, сексуальной активности и потребности», — поделилась специалист.

Она назвала также и другие внешние признаки хорошего сексуального партнера:

«Конечно же, всем известен признак тестостерона — это облысение на голове и повышенный волосяной покров на остальных частях тела. Эти показатели учитывают в уровне сексуальной конституции, когда заполняется некая, если говорить простым языком, анкета. Поэтому если мы видим невысокого мужчину с короткими ногами, лысиной и при этом с повышенным волосяным покровом на всех остальных частях тела, то это будут как раз внешние признаки достаточно высокой сексуальности. Это говорит как раз о том, что мужчина может быть хорошим любовником».

По ее словам, если обращать внимание на поведение, то хорошего сексуального партнера выдает, в первую очередь, повышенная тактильная чувствительность — то есть, этот человек является кинестетиком.

«Эти люди предпочитают удобную одежду, мягкую на ощупь. Они, как правило, любят прикосновения, более восприимчивы к прикосновениям, любят объятия. Такие люди, конечно же, большое внимание уделяют интимной близости. Они будут стараться как доставить удовольствие партнеру, так им будут важны и собственные личные ощущения», — поделилась Инна Паустовская.

Сексолог также назвала признаки мужчин, которые могут оказаться не очень хороши в интимном плане.

«Внешние признаки заниженного тестостерона — ожирение, большой живот как некий спасательный круг вокруг. Считается, что можно померить объем живота мужчины и примерно предположить уровень тестостерона. Доктора используют этот тест, когда определенные объемы могут говорить о примерных первичных показателях. Безусловно, никто анализ крови не отменял, но, тем не менее, мужчины, страдающие ожирением, имеют более низкий уровень тестостерона. Хотя он может компенсироваться, если мы видим, что у мужчины есть лишний вес, но при этом повышенная волосатость и лысина. В этом случае мы можем говорить о том, что генетически был заложен высокий уровень тестостерона, но со временем он мог снизиться за счет ожирения. И, естественно, мужчины с лишним весом могут иметь меньше сексуальных потребностей, быстрее уставать. Это признаки не самого лучшего сексуального партнера», — отметила она.

Инна Паустовская уточнила, что об «эгоистичности» в интиме также говорят признаки нарциссизма у мужчины — когда у него наблюдается самолюбование или же его самооценка скачет от крайности к крайности.

«Люди, склонные к таким качествам, будут больше сосредоточены, в первую очередь, на себе, нежели чем на партнере», — сообщила сексолог.

По ее словам, не очень хорошими сексуальными партнерами будут мнительные мужчины, сосредоточенные на своем здоровье. Кроме того, к плохим партнерам она отнесла педантичных мужчин — в том числе, в вопросах внешности, а также брезгливых — например, по отношению к еде.

«Не зря говорят, что по тому, как человек ест, можно определить, какой он в постели. Люди с хорошим аппетитом обычно имеют хороший сексуальный аппетит. Люди, которые имеют сложности и проблемы в еде — они зачастую так же, как брезгливо ковыряются в тарелке, брезгливы и в постели», — заключила Инна Паустовская. Мнение сексолога-мужчины

В свою очередь, врач-психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев уверяет, что распознать хорошего в сексуальном плане любовника в большинстве случаев заранее невозможно.

«Сексуальная функция — она достаточно автономная. И человек внешне скромный, даже неуверенный в себе, может прекрасно функционировать сексуально. А какой-то здоровяк с развитой мускулатурой, внешне орел-стервятник, может довольно скромно сексуально функционировать», — заявил он.

Специалист уточнил, что можно распознать темперамент человека.

«Мимика, блеск в глазах. Но темперамент и способность к половому акту — это ведь разные вещи. Темперамент — это вещь чисто психологическая, желание, интерес, стремление. А вот способность к эрекции — это уже психофизиология. И очень часто у мужчин бывает разрыв, когда очень сильное желание и влечение не подкрепляются эрекцией — достаточной, ведь эрекция может быть и «скромной»», — сказал Полеев.

По словам сексолога, у женщин может наблюдаться тоже самое.

«Но если женщина может скрыть отсутствие наслаждения, то мужчина не может так сделать. Так что распознать хорошего любовника можно, только если лечь с ним в постель, причем несколько раз. В спокойной обстановке, чтобы дать ему раскрыться», — поделился своим мнением он.

Александр Полеев посоветовал спрашивать у мужчины, каким видом сексуальных отношений ему хотелось бы заняться.

«Может быть, есть какая-то форма секса, в которой он действительно хороший любовник», — считает эксперт.

Ранее «Ридус» писал о трех признаках, по которым можно определить неподходящего для романтических отношений партнера.