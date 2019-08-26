Как свести мужчину с ума одним лишь голосом

WomanHit.ru выяснил, как свести его с ума одним лишь голосом.

Казалось бы, зачем простому человеку осваивать бархатный тембр, если он не занят в индустрии кино для взрослых? В современном мире, где наша жизнь отчасти связана с технологиями, искусство звучать как можно более сексуально становится если не обязательным, то приятным бонусом для отношений.

Попробуем выяснить, как заставить голос перестать дрожать в самый ответственный момент.

Работайте над тембром

Представьте, что вам предстоит разлука с любимым человеком на неопределенный срок, естественно, об интиме в классическом понимании придется отказаться, однако никто не запрещает использовать Skype и Watsapp, но чтобы добиться нужного эффекта от секса по телефону, вам не помешает поработать над звучанием. Потренируйтесь, записывая себя на диктофон, «поймайте» нужное звучание и развивайте, пока не приобретете нужный вам бархатный тембр. Ваш партнер точно оценит ваши усилия.

Скажите нет смущению

Не всегда наши ожидания совпадают с желаниями и реакцией партнера, так что, чтобы не попасть в неудобную ситуацию, где ваш партнер вместо того, чтобы поддаться вашим чарам, начнет подшучивать, чем убьет весь настрой, поинтересуйтесь, как ваша вторая половинка в принципе относится к голосовым экспериментам. Вы должны быть уверены, что партнер не отреагирует неадекватно.

Используйте свой голос на полную

Да, не всех природа наградила приятным тембром, возможно, вам никогда не нравился ваш голос, который на ваш взгляд недостаточно низок и чувственен, однако даже тонкий и высокий голос может свести его с ума, главное, научиться им правильно пользоваться. Ваша цель — не пройти в вокальный проект, а заставить вашу вторую половинку подчиниться вашей воле в постели. Поэтому поменьше критики в свой адрес.

Избегайте штампов

Частая проблема любителей эротического кинематографа: пытаясь перенять «фишечки» чувственной девушки на экране, мы сами выглядим в этот момент не столько соблазнительно, сколько комично, ведь девушка из фильма действует по сценарию и в соответствии со своим типажом. Вам же необходимо трезво себя оценить, и уже после этого подбирайте именно те интонации, которые будут органичны с вами.

Внешний вид = успех

Чтобы достичь своей цели в покорении партнера, удобство стоит отодвинуть на второй план: невозможно изображать роковую красотку в кедах и джинсах. Ради успеха «мероприятия» и более глубокого погружения в роль приобретите комплект белья, о котором давно мечтали вы или ваш мужчина, или купите игривое платье, все это позволит вам расслабиться, а голос перестанет дрожать.