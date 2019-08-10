На какую часть лица в первую очередь смотрят мужчины

То, что мужчины любят глазами — общеизвестный факт. И женщины это знают, поэтому пытаются сразу показать все выдающиеся особенности своей фигуры: короткие юбки, платья с глубоким вырезом. Однако не многие из них задумываются о том, что при знакомстве мужчины сначала смотрят женщинам в лицо, а уже потом оценивают ее фигуру и другие внешние данные.

Именно для прекрасного пола британские и американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, на что на самом деле обращают внимание мужчины при знакомстве.

Ученые доказали, что в первую очередь мужчин привлекает улыбающаяся женщина, а не та, которая изображает из себя роковую или загадку. По словам психологов, так мужчины выбирают более оптимистичных, а депрессивных они стараются избегать. Подсознательно они понимают, что с улыбчивыми женщинами будет легче в последующих отношениях. Кроме того, так они чувствуют себя увереннее.

На втором месте у представителей сильного пола оказались глаза. Не зря их называют зеркалом души. По статистике, 70: мужчин сначала смотрят женщинам в глаза, а не на все остальное. Конечно, если девушка не выставляет это напоказ. Некоторые психологи предполагают, что мужчин скорее цепляет взгляд, а не глаза. Поэтому при знакомстве нужно немного "задержаться" взглядами вместе с тем человеком, который ваз привлекает. Ну тут главное не перестараться, чтобы не таращиться на него все время.

Наконец, третье, на что обращают внимание мужчины, это волосы. Вполне логично, так как они чаще падают на лицо и отвлекают взгляд от улыбки и взгляда. Причем их цвет и длина не имеют значение. Главное, чтобы они были ухоженные и лежали аккуратно. Некоторые из них поделились, что не любят "железную" укладку и стараются избегать таких девушек.