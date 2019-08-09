Сбросьте оковы: как раскрепоститься в постели

WomanHit.ru расскажет, почему мы не можем расслабиться в самый ответственный момент.

Хороший секс возможен только в том случае, если оба партнера полностью расслаблены и целиком отдаются процессу. Так что с уверенностью можно сказать, что зажатось может сорвать ваши планы на чудесную ночь, если один из вас не готов раскрыться перед партнером. Мы выяснили основные причины, по которым девушки, а именно девушки чаще всего испытывают неудобства в сексе, не могут получить удовольствие от близости и как с этим можно бороться.

Девушке трудно принять свою внешность

Да-да, та самая неуверенность в своей внешности портит весь настрой и срывает наши планы на ближайшую ночь. Женщине может казаться, что мужчина обязательно заметит, что она поправилась на несколько килограмм или будет считать, сколько новых растяжек появилось на ее теле с момента последней встречи.

Постарайтесь быть к себе более снисходительной, здоровый взгляд на недостатки заслуживает уважения, а вот критика, перерастающая в самоедство, лишь ударит по вашей самооценке еще больше.

Неприятный опыт в прошлом

К сожалению, чаще всего ожидания от первой близости не совпадают с реальностью: например, партнер может оказаться не таким нежным, как хотелось бы, и даже проявлять агрессию в процессе. Для неокрепшей психики это может стать отправной точкой к развитию различных психических зажимов. Или же с девочкой не проводили беседы в семье на тему секса, из-за чего сам процесс является для нее чем-то сверхестественным или же запретным.

Родители и их влияние

В неполных семьях, когда мама с папой в разводе и каждый из них устраивает личную жизнь, ребенку могут с детства внушать, что абсолютно все мужчины (или женщины) не заслуживают доверия, а значит, их нужно избегать. Во взрослом возрасте такая установка может стать большой проблемой при построении отношений, но опытные психологи помогут справиться, главное, не затягивать с визитом.

Абсолютное непонимание мужской анатомии

В юном возрасте не многие девушки понимают, с чем им придется столкнуться при первом половом контакте, и это несмотря на всю доступность подобной информации. В итоге девушка не может справиться с волнением, которое никак не дает расслабиться.

Что же делать?

Создаем нужную атмосферу

Самое главное, вы должны сделать все, чтобы вам было удобно и ничто не стесняло ваши движения. Приготовьте красивое постельное белье, уберитесь в комнате, украсьте ваше гнездышко по своему вкусу, так вы снизите уровень тревожности. Для большего расслабления можете зажечь ароматические свечи.

Останьтесь наедине

Постарайтесь сделать так, чтобы в квартире кроем вас никого не было: согласитесь, невозможно расслабиться, когда за стеной на кухне мама готовит ужин или отец с друзьями болеет за любимую команду перед телевизором. Вас ничто не должно тревожить.

Секс в хорошем настроении

Ничто так не расстраивает интимные планы, как грусть и напряжение во всем теле. Освободите день, чтобы полностью посвятить его себе: сходите в салон, посетите сеанс массажа или обертывания. Как правило, процедуры по уходу за собой успокаивают и весь оставшийся день вы будете чувствовать себя свежо.