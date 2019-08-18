Как повысить либидо и вернуть желание

Проблема снижения либидо волнует многих женщин, но не все пытаются ее решить.

Обратите внимание, как вы относитесь к своей внешности. Часто недовольство собой может стать причиной исчезновения желания. Дело не в том, что нужно приводить себя в идеальную, по вашим строгим стандартам, форму, а в том, что необходимо принять и полюбить себя и свое тело таким, какое оно есть сейчас. Начните с регулярного ухода за собой, пусть это станет для вас ритуалом — каждый день уделяйте хотя бы полчаса на то, чтобы сделать маску, обертывание, нанести крем, расчесать волосы.

Если домашние процедуры не помогают, попробуйте побаловать себя салонными, например, хотя бы раз в месяц посещайте массажиста. Кроме того, можно рискнуть и попробовать сменить имидж. Возможно, вы давно мечтали перекрасить волосы или сделать свой ежедневный макияж более ярким.

Если вы не занимаетесь спортом, самое время выбрать себе активность по душе. Дело в том, что во время интенсивных физических нагрузок в теле вырабатываются гормоны радости.

Внимательно следите за режимом отдыха. Если вы только работаете, мало спите, плохо питаетесь, регулярно выпиваете, курите, то, скорее всего, ваш организм отвечает вам усталостью и вялостью. А в таком состоянии не может быть и речи о возбуждении…

Если же вы любите себя и свое тело, а желания все равно нет, то попробуйте освоить интимную гимнастику. Упражнения по укреплению интимных мышц заставляют кровь приливать к органам таза, что усиливает желание.

Возможно, желание пропало, потому что ваши отношения стали слишком предсказуемыми и ровными. Действительно, так происходит со временем, и это нормально. Однако это можно исправить. Попробуйте договориться с партнером о том, что раз в неделю вы ходите на свидание, во время которого ведете беседы и интересуетесь друг другом. Это может быть обычная прогулка, поход в ресторан или романтический ужин дома. Уберите подальше любые гаджеты, выключите телевизор и сосредоточьтесь друг на друге.

Кроме того, можно устраивать друг другу сюрпризы: например, сделайте для партнера расслабляющую ванну, проведите сеанс массажа, купите новое необычное белье или приготовьте что-то непривычное, вместо традиционного ужина.

Кстати, можно попробовать афродизиаки, которые способствуют возбуждению чувств. Куркума, фенхель, анис, корица, кардамон считаются специями, помогающими повысить либидо. Из продуктов выбирайте моллюсков, устриц, черный шоколад, апельсины, инжир, орехи.