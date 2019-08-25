Страны, где до сих пор можно купить жену

Хотя феминизм и равноправие шагают по планете, в мире еще есть страны, где для женитьбы нужны только деньги и согласие родственников, а мнение самой женщины никто не спрашивает.

Болгария

В цыганской общине Калаиджи принято четыре раза в год устраивать ярмарки невест. Цену на девушку устанавливает ее семья. Конечная стоимость зависит от внешних данных. Самые дорогие невесты — обладательницы светлой кожи и голубых глаз. Итоговая сумма варьируется в пределах 10 тысяч долларов.

Индия

Здесь за девушек платят как наличностью, так и домашним скотом. Все зависит от финансового положения жениха и семьи невесты. Так девушки приносят прибыль семье, которая позволит дать образование одному или нескольким сыновьям. Девушка при этом не имеет никаких прав ни в родной семье, ни в семье мужа. Впрочем, если речь идет о престижном женихе, то тут уже семьи потенциальных невест готовят внушительное приданое, чтобы породниться с приличной семьей.

Китай

Из-за политики по ограничению рождаемости в стране наблюдается резкий гендерный дисбаланс. В итоге на 100 девочек приходится 120 мальчиков, и эксперты прогнозируют, что уже через 10 лет больше 20 миллионов китайских мужчин останутся вынужденными холостяками. Поэтому китайцы готовы жениться на иностранках. Китаянка обойдется своему земляку в пределах 25 тысяч долларов. Кроме того, жених обязан подарить невесте приличные драгоценности.

Кения

В этой стране предпочитают осязаемые ценности. Поэтому за будущих жен платят коровами и мелким домашним скотом. А вот наличность не приветствуется.

Средняя Азия

После распада Советского Союза многие страны этого региона вернулись к традиции калыма, то есть выкупа за девушку. Например, в Таджикистане хорошая невеста стоит от 800 долларов, в Казахстане — от 500 до 3000 долларов, в Киргизии — от 500 до 2000 долларов, в Туркменистане — от 1000 до 3000 до