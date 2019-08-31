Почему мужчина вас «маринует»

В России лишь немногие женщины знают о таком понятии, характеризующем странное поведение мужчин, как "касперинг". А между тем, мы все хотя бы раз в жизни сталкивались с ним.

Наверняка в вашей жизни был человек, который регулярно делал неоднозначные намеки, вы начинали испытывать к нему привязанность, а затем он пропадал. Но обязательно возвращался вновь — в лучшем случае, через месяц, в худшем — через год. Мужчина, занимающийся "касперингом" постоянно маячит на горизонте, дает ложные надежды, но никогда не держит своих слов.

Распознав такого товарища, у женщин неизменно возникает вопрос — зачем он так поступает? На самом деле все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Мужчина просто не хочет "отшивать" вас в грубой форме, поэтому пытается свести общение на нет без скандалов, не говоря об этом напрямую.

Такую пассивно-агрессивную форму общения обычно выбирают те, кто не умеет проводить границу между дружеским общением и романтическим. Порой бывает и так, что мужчине нравится другая девушка, но не желая отвергать влюбленную в него даму, он держит ее на скамейке запасных.