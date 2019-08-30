Почему секс перестал вас устраивать

Лучше секса может быть только секс, однако постоянно получать удовольствие тоже невозможно. Многие девушки сразу же начинают винить себя в неидеальности и различных дефектах, но проблемы могут скрываться намного глубже. Мы попытаемся разобраться, что мешает вам получить удовольствие.

Вы неинициативны

Важно понимать, что мужчина просто не может догадаться, что происходит у вас в голове, поэтому обвинять его в эгоизме тоже неправильно — он просто не знает, что вам нравится, а что нет, это особенно актуально в начале отношений. Каждому мужчине важно слышать, что он желанен и вы хотите его практически всегда, поэтому будьте смелее и сделайте первый шаг.

Постоянно напоминайте о своих предпочтениях

Пункт плавно вытекает из первого — даже если вы объяснили и даже показали, что именно вас заводит, мужчина может забыть об этом. В этом деле важна практика, чтобы мысль о том, что вас, например, заводит, когда он медленно раздевается, закрепилась в его голове.

Вы зациклены на своей внешности

Когда вы судорожно соображаете, не потек ли тональный крем, вы мысленно далеко и не участвуете в процессе. Мужчине нужно, чтобы вы разделили интимный момент вместе с ним, прочувствовали его желание, а ваши мысли сосредоточены не на том. На самом деле, в разгар действа мужчина не станет рассматривать и тем более комментировать ваши неидеальные стрелки — у него есть задача поважнее.

Вы не уверены в том, что сможете его удовлетворить

В наше время активно продвигается идея, что женщина обязательно должна быть если не богиней, то по крайней мере королевой любых интимных ласк, что крайне негативно сказывается на самооценке обычных женщин, для которых секс не способ заработка.

Как правило, уже в процессе вы сами видите, что партнеру нравится, а что нет, и уже от этого можно отталкиваться, чтобы довести мужчину до экстаза.

Вы слишком осторожны

Большинство мужчин жалуется, что женщина не проявляет к их интимным органам никакого интереса после того, как эрекция наступила. Но ведь теперь самое время продолжать игру. Обнимите мужчину чуть жестче, проявите немного агрессии, чтобы дать ему понять, чего вы от него ждете, и что можете дать взамен.