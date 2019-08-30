Что мешает знакам зодиака создать семью

Овен

Красотке нужен принц на белом коне, с полцарством в кармане, харизмой размером с дракона и такой же сексуальной конституцией. А вместо него к Овну прируливают шуты, козлики, водяные и прочие маргиналы. Но с возрастом планка Овна понижается до Ивана-дурака.

Телец

Тельцу совершенно ничто не мешает семью создать. Все просто: берешь мужика, готовишь ему наркотический борщ, в спальне показываешь отличную растяжку, покупаешь кольца, надеваешь ему на палец, пока он спит, подрисовываешь в его паспорте штамп и вуаля — семья есть. А если пристегнуть жениха наручниками к батарее, то он будет верный и покладистый. Что еще для счастья нужно?

Близнецы

Зачем Близняшке брак, если с детьми скучно, борщ варить неинтересно, а ее задница жаждет не мягкий диван, а твердые приключения? А тот самый ненавистный стакан воды в старости может и енот принести, если его натренировать.

Рак

Пьяный, грязный, с последними ста рублями в кармане, ой, у него еще и экзистенциальный кризис — беру. Рак обожает делать из чего-то очень неприятно пахнущего конфетку, а потом ухаживать за этим до конца своих дней. Только «это» никогда предложение не сделает, потому что зачем все усложнять, если и так хорошо?

Львица

Львице муж и дети не нужны, Львице нужны беспрекословные рабы, с атрофированным личным мнением. Да, можно и семью в рабов превратить, но, знаете, все тыкать пальцем будут, говорить, что негуманно. А это настроение портит неслабо.

Дева

В смысле Девам сложно семью создать? Девам вообще сложно с людьми общаться. Они же все тупые как табуретки. Единственный человек, с которым может представить себя Дева, так это с интеллигентным интеллектуалом в зеркале.

Весы

Весы тормозят. Любимый и идеальный встал на колено, задал вопрос, а пока Весы взвешивала все «за» и «против», представляя их совместное будущее, его уже Телец подобрала и на себе женила.

Скорпион

Для Скорпионов семья — бранное слово, после которого рот не мылить, а зашивать нужно. Красотка совершенно не понимает, зачем ей любить одного мужчину, если другие еще не вымерли? Вот когда Апокалипсис замаячит на горизонте, тогда и можно разыскать того единственного, с которым она будет изменять мужу, любовнику, садовнику и соседу.

Стрелец

У Стрельцов есть и муж, и дети, и даже тот любовник, от которого сложно уйти. На каждом континенте по одному экземпляру. Единственная загвоздка — выбрать одну семью, и перестать уже заводить новые.

Козерог

Как можно променять свою карьеру на любовь, заботу, нежность, секс и смех ребенка? То-то же.

Водолей

Сколько бы Водолеям не предлагали руку и сердце, каждый раз она забирает у мужчины исключительно остатки человеколюбия и доверия к женщинам. Зато какие она потом инсталляции их этих вещей делает…

Рыбы

Кто в силах понять тонкую душевную организацию Рыбки? Тем более в трезвом состоянии. Поэтому чувственные красотки ждут своего единственного долгие годы, а встречают его, обычно, очень неожиданно — у психиатрической отделения.