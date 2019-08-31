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Что делать, если мужчина не хочет серьёзных отношений? 

СОК.медиа 2 часа назад
Что делать, если мужчина не делает предложение
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс: Грани разумного"
В современном мире важность брака неустанно падает. Люди легко женятся и также быстро разводятся. Сексуальные отношения до брака давно не осуждаются. Пары живут вместе до свадьбы и даже рожают детей.
Как бы не пытались обесценить официальное оформление отношений те, кому хорошо живется в гражданском браке, в проигрышной ситуации всегда оказывается девушка.
Женщина, ежедневно отдавая мужчине свою нежность и заботу, в глубине души мечтает о свадьбе. Она ждет предложения, но не получает. Почему так происходит и что делать женщине в данной ситуации?

Понять себя

Для начала девушке нужно самой разобраться в себе и в том, что она ждет от отношений. Порой женщина начинает встречаться с парнем, боясь остаться одной или пытаясь казаться увереннее. Внутреннее состояние девушки напрямую влияет на качество ее отношений в паре и на парней, которых она привлекает.
Если рядом с вами именно тот мужчина, с которым хотелось всю жизнь быть вместе, тогда пора действовать. Девушка имеет преимущество в отношениях и может задавать направление движения. Она создает интимную атмосферу и создает эмоциональные связи в паре. Если между партнерами возникает взаимопонимание, любовь и близость, мужчина не сможет от этого отказаться и обязательно сделает предложение.

Добавить новизны

Женщине необходима уверенность в том, что ее любимый человек сможет заботиться о ней и о будущих детях. Она мечтает о стабильности.
Мужчина нуждается в обратном. Стабильность в отношениях ему быстро надоедает. Мужчине нравится разнообразие, интриги и новизна. Если девушка сумеет ему дать это, он постарается ее не потерять и женится на ней.

Подкорректировать черты характера

Некоторым мужчинам достаточно общения и близости без официального оформления отношений, несмотря на их романтическое поведение.
Причиной этого может быть то, что он не представляет будущего рядом с девушкой, с которой встречается. Его может не устраивать ее внешность, некоторые черты характера или привычки.
Ради мужчины не стоит менять цвет волос или делать пластику, но изменить манеры и поведение можно. Если вам дорог человек и вы хотите построить с ним серьезные отношения, обратитесь за помощью к его друзьям или родственникам. Пообщавшись с ними, вы поймете, что вам нужно подкорректировать в себе, а что является вашей особенностью.
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