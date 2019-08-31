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Три приёма, которые помогут женщине навсегда привязать к себе мужчину 

express-novosti.ru 1 час назад
Как навсегда привязать к себе мужчину
Фото: Кадр из фильма "Легкое поведение"
Ну какая женщина не мечтает всецело завоевать сердце и разум желанного мужчины? Чтобы он глаз не сводил, "обрывал" телефон и помышлять не мог о другой? Некоторые отважные леди отправляются за любовными гаданиями и приворотами к экстрасенсам, но наиболее мудрые вполне могут "захомутать" возлюбленного собственными силами.
ИА "Экспресс-Новости" предлагает вашему вниманию простую и действенную технику "трёх шагов", которая поможет навсегда привязать к себе любого понравившегося представителя противоположного пола.

1. Лёгкий флёр недосказанности

Одна из главных промашек большинства женщин — это чрезмерная открытость и простота. Уж их-то самцы-завоеватели точно не оценят. Неважно, в какой из стадий находятся сейчас ваши отношения. Некая загадка, оставляющая простор для полёта мужской фантазии, должна оставаться всегда. Лучшая тактика — это незавершённость, недосказанность. Пусть ваш избранник горит желанием открывать в вас новые грани снова и снова. Это станет для него прекрасным стимулом завоевать, разгадать, приблизиться на максимально допустимое расстояние.

2. Зацепите его на крючок

В качестве крючка или, если хотите, якоря, который намертво прикуёт к вам мужчину, будет выступать некая ассоциация, которая постоянно будет возвращать его к вашему милому образу. Это может быть аромат парфюма, какая-то фраза или музыкальная композиция, которая всегда будет напоминать ему именно о вас. Можно, будто бы невзначай, оставить у него в квартире или салоне авто свою губную помаду, шейный платок или заколку. Главное, чтобы эта деталь сразу заставляла волноваться его душу и сердце.

3. Полная независимость

Даже если вы уже готовы с ума сойти от любви и полностью покориться своему кавалеру, всегда давайте ему понять, что вы личность, совершенно от него не зависящая и самостоятельная. Ни в коем случае не допускайте и намёка, что зависите от мужчины в материальном плане, не отвечайте слишком быстро на его сообщения, не звоните первой. Эти нехитрые приёмы подействуют куда быстрее, чем мини-юбка или глубокое декольте.
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