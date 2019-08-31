Плюсы и минусы гражданского брака

Гражданский брак: за или против?

Помните, как пела Бейонсе в хите All the single ladies: «Если тебе она нравится — ты должен надеть на нее кольцо!» А иначе не считается! Эта песня была, по сути, объявлением о свадьбе звезды с ее бойфрендом Джей Зи , но поклонники, конечно, восприняли ее как гимн современных женщин. Потому что печальная правда такова: мужчины все реже делают предложение. Часто между началом отношений и походом в загс проходит 10 лет! Но все-таки в затяжном гражданском браке есть кое-что хорошее. Например, вот это…

Плюсы гражданского брака — эмоциональные!

+ Ощущение свободы. Вроде как вы вместе, но вольны уйти в любой момент. Многие (но не все!) мужчины как огня бояться брака именно из-за потери чувства свободы. Они почему-то уверены, что просто сожительство избавляет их от того уровня ответственности, которое сулит законный союз. И все же в гражданском браке вы официально свободны, а это иногда чертовски приятно сознавать.

+ Возможность узнать друг друга получше. Отлично, что современные нравы позволяют парам прежде, чем решиться на такой серьезный шаг, как брак, пожить вместе и присмотреться друг к другу в быту. Этот формат отношений является как бы репетицией настоящего брака и позволяет партнерам научиться совместному быту.

+ Взаимовыручка. Странно звучит это слово, но все же оно как нельзя лучше определяет, о чем пойдет речь. Вдвоем жить всегда легче, чем одному. И при современном ритме жизни и плотных рабочих графиках, многие пары не затягивают и съезжаются в довольно короткие сроки. Это попросту удобно. И время на любовь есть, и в быту всегда кто-то подстрахует. А ведь для официального брака такой шаг был бы слишком быстрым решением.

Квартирный вопрос. Всем давно известно, что часто у одного из пары более стабильное материальное положение. Возможно, есть своя квартира. Но, если заключить брак по закону, при разводе придется все пополам, то в гражданском этого нет. Чаще всего это является плюсом для мужчин. Но нередко играет на руку и женщинам. Вспомните, как ужасно поступил с Всем давно известно, что часто у одного из пары более стабильное материальное положение. Возможно, есть своя квартира. Но, если заключить брак по закону, при разводе придется все пополам, то в гражданском этого нет. Чаще всего это является плюсом для мужчин. Но нередко играет на руку и женщинам. Вспомните, как ужасно поступил с Бритни Спирс ее бывший муж.

+ Подавление страха перед семейной жизнью. Некоторые люди боятся вступать в брак, так как имели неудачный опыт прежде или же попросту для них это очень серьезный шаг. Тогда есть смысл начинать бороться со своими страхами постепенно и граждански брак в этом случае может стать истинным спасением.

Но есть в гражданском браке и минусы

— Нежелание что-то менять. То, что сначала казалось плюсом, в какой-то момент может перерасти в огромный минус. Пожив в гражданском браке несколько лет, женщина начинает ждать предложения руки и сердца, что называется, со дня на день. Но, привыкший к комфорту возлюбленный, уже не хочет ничего менять. Ведь ему и так хорошо. Вот и узнали друг друга… И как же быть дальше?

— В глазах государства вы друг другу никто. Как бы пафосно это ни звучало, но самый главный минус, который делится на множество разных «подминусов» — отсутствие юридической силы. В России нет такого понятия как «гражданские супруги».

Если с вашим любимым что-то случиться, вам не дадут информацию по телефону в милиции, вас не пустят к нему в больницу, и вы не будете считаться его наследницей. То есть вас попросту выгонят из квартиры!

И самое главное — дети. Если ребенок рожден вне брака, может возникнуть множество проблем с оформлением документов. Не говоря уже про образование и лечение. Официальный союз — это прежде всего готовность разделить ответственность поровну, что для государства куда важнее ваших чувств и эмоций.