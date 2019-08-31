Почему мужчина теряет интерес к женщине? Истории мужчин

Мы опросили мужчин разных возрастов и узнали, почему они потеряли интерес к прошлым возлюбленным.

Леонид, 44 года

"С бывшей женой мы развелись, когда поняли, что не выносим друг друга. За 17 лет брака мы изучили друг друга вдоль и поперек. Перестали замечать присутствие другого в комнате. Зачем такая семья? Это уже даже не дружба. Будто жили в коммунальной квартире два чужих человека"

Павел, 31 год

"Сначала мне нравилось, что она много говорит, но потом я стал от этого уставать. Плюс она говорила много глупостей. Жаловалась, сплетничала. Никакой интересной и полезной информации от нее не исходило. Я решил уйти"

Михаил, 28 лет

"Она стала мне рассказывать о том, как другие девушки влюбляют в себя парней. Я слушал это и думал, а что, если она одна из таких? Доверие сразу пропало, а потом и интерес"

Юрий, 32 года

"Сначала она казалась умной. Потом я заметил, что она говорит об одних и тех же вещах, в которых толком не разбирается. Вычитала всего по чуть-чуть из разных социальных сетей, и теперь повторяет. Понял, что нам не по пути"

Антон, 27 лет

"В какой-то момент она стала навязчивой. Хотела всегда везде ходить со мной, и дома проводить время только вместе. Друзей перестала приглашать, и меня пускать не хотела. Мне кажется, она иногда проверяла мой телефон, когда я уходил в ванную. Сил терпеть больше не было, мы расстались"

Как думаете, правильно мужчины поступили, что решили уйти?