7 причин жениться на женщине с ребенком

7 причин жениться на разведенной женщине с ребенком

Часто мужчины боятся отношений с женщинами, у которых уже есть ребенок. Они думают, что такая женщина вместе со своим ребенком станет обузой для них. Но не нужно рассуждать так однозначно. Ведь у девушек с детьми есть масса преимуществ перед женщинами, которые еще не выпутывались из неудачных отношений.

1. Умение строить серьезные отношение

Она не питает никаких иллюзий о долгой и счастливой жизни. Женщина с ребенком хорошо знает, что над отношениями нужно работать, принимать недостатки партнеров, вместе принимать важные решения и искать компромиссы.

2. Она не будет рожать сразу после свадьбы

Хоть сейчас и существует тенденция рожать попозже, но все же большинство дам стараются сделать это сразу после свадьбы. Женщина, у которой уже есть ребенок, никуда подгонять вас не будет. Поэтому вы сможете получше узнать друг друга и потом уже планировать рождение малыша.

3. Вы научитесь общению с ребенком

Так как у вашей женщины уже есть ребенок, то вы будете с ним общаться и участвовать в воспитании. Но при этом не забывайте, что у него есть отец, на которого должна ложиться основная нагрузка.

4. Вас полюбят ее родители

Если вы надежный мужчина и все же взяли на себя ответственность за женщину с ребенком, то ее близкие будут вас очень любить и гордится вами.

5. Женщина с ребенком все говорит прямо, а не намеками

Скорее всего, она уже имела опыт коммуникации с помощью намеков и поняла, что это к хорошему не приводит. Поэтому в ваших отношениях все будет прямо и откровенно.

6. Личность женщины с ребенком уже полностью сформирована

Такая женщина уже полностью сформировала свое мировоззрение и жизненные цели. Также она прекрасно понимает, какой человек ей нужен. Поэтому, связав свою жизнь с ней, вы можете быть уверенны в ее выборе и серьезности намерений. А девушка без опыта отношений со временем может менять свои решения и цели.

7. Она за равноправные отношения

Ее не интересуют спонсоры, да и не нужны они ей. Ведь она сама воспитывала ребенка и самостоятельно пробивалась в жизни. Поэтому можете быть уверены, что она не сядет вам на шею. Ну конечно же, ей требуется ваша поддержка и крепкое мужское плечо. Ведь она, скорее всего, очень устала, погрузившись в бытовые заботы.

Безусловно, все женщины абсолютно разные. Поэтому не стоит относиться к женщинам с ребенком, как "баласту". Вам в первую очередь нужно узнать какой она человек.