Женщинам не стоит бояться инициативы в отношениях

Женщинам не стоит бояться проявлять инициативу в отношениях

Психолог Александр Шахов назвал мифом мнение о том, что мужчина считает женщину слишком доступной, если она проявила инициативу в отношениях. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Александр Шахов отметил, что мужчины не считают критичным, если женщина решила первой познакомиться.

«Этот стереотип пришел к нам из далекого Средневековья, когда женщины не имели возможности выбирать себе мужей — это решали, как правило, родители, был брак по расчету. А феномен свободной любви и свободного выбора — это явление XIX–XX веков. Хотя даже в начале XX века это была проблема — то есть женщина не выбирала. И поэтому женщина не знакомилась с мужчинами первой. В Средневековье только одна категория женщин имела возможность свободно выбирать мужчину — это проститутки. Они привлекали мужчин, знакомились с ними», — объяснил специалист.

По его словам, мужчинам, наоборот, приятно, когда женщина первая проявляет инициативу, заводит разговор.

«В целом мужчины никогда не возражали против того, чтобы женщины знакомились первыми. А в современном мире, так как у нас декларировано равноправие полов, мужчины спокойно относятся к тому, когда женщины сами знакомятся. Им приятно, когда женщина делает «акцент»», — сказал психолог.

Поэтому Александр Шахов отметил, что женщины могут спокойно оставить позади средневековые мифы и делать первый шаг к знакомству и отношениям.